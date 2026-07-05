Tembló HOY en Colombia: sismos encienden las alarmas en la frontera con Venezuela

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que durante este domingo 5 de julio se registraron varios sismos en diferentes zonas del país, algunos de los cuales fueron percibidos por habitantes del occidente, centro y oriente de Colombia. Aunque los movimientos no dejaron reportes de emergencias, el monitoreo se mantiene de forma permanente.

Los recientes eventos sísmicos han generado inquietud entre la población, especialmente por el impacto que aún dejan los terremotos ocurridos días atrás en Venezuela, una tragedia que provocó miles de víctimas y graves daños en infraestructura, principalmente en el estado de La Guaira.

¿Dónde tembló hoy en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, durante la jornada se presentaron varios movimientos telúricos en distintas regiones del país. La entidad realiza un seguimiento constante a cada evento para establecer su magnitud, profundidad y epicentro, información que actualiza en tiempo real a través de sus canales oficiales.



En redes sociales, varios ciudadanos reportaron haber sentido los temblores, principalmente en departamentos ubicados hacia el centro, occidente y oriente del territorio nacional.

Temblor en Los Santos, Santander: con una profundidas de 138 kilómetros y una magnitud de 2.3, muchos habitantes de Santander se despertaron con temor sobre las 2:14 de la mañana.



con una profundidas de 138 kilómetros y una magnitud de 2.3, muchos habitantes de Santander se despertaron con temor sobre las 2:14 de la mañana. Temblor en Convención, Norte de Santander: con una profundidad de 137 kilómetros, y una magnitud de 3.1, sobre las 11:24 de la noche del 4 de julio, miles de personas sintieron el sacudón.



con una profundidad de 137 kilómetros, y una magnitud de 3.1, sobre las 11:24 de la noche del 4 de julio, miles de personas sintieron el sacudón. Temblor en Los Santos, Santander: con una profundidad de 14 kilómetros, a las 9:46 de la noche el pasado sábado 4 de julio, muchos usuarios reportaron el temblor que fue de magnitud 2.0.

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¿Por qué preocupa la actividad sísmica cerca de Venezuela?

El incremento en la atención sobre los sismos también está relacionado con la reciente emergencia ocurrida en Venezuela. La cercanía entre ambos países ha mantenido a muchas comunidades pendientes de cualquier movimiento telúrico, aunque las autoridades recuerdan que cada evento debe analizarse de manera independiente.

Además, Colombia hace parte de una zona con alta actividad geológica debido a la influencia del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado uno de los sectores con mayor actividad sísmica del planeta.

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Servicio Geológico Colombiano mantiene monitoreo permanente

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica del país y recomienda consultar únicamente la información oficial para conocer los reportes de cada temblor.