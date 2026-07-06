Sismo hoy en Colombia: dos temblores sacudieron al país este lunes 6 de julio de 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos sismos de magnitud 3.0 registrados en las últimas horas en los departamentos de Norte de Santander y Chocó. Hasta el momento, las autoridades no informan de personas heridas ni daños materiales.

Dos sismos de magnitud 3.0 fueron reportados por el SGC

El primer movimiento telúrico ocurrió el 4 de julio de 2026 a las 11:24 p. m., con epicentro en el municipio de Teorama (Norte de Santander), a unos 30 kilómetros de El Tarra.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 133 kilómetros, considerada intermedia, por lo que su percepción en superficie puede variar según la ubicación de los habitantes.

Temblor hoy en Colombia

El segundo sismo se registró en la madrugada de este 6 de julio de 2026, exactamente a las 3:36 a. m., con epicentro en San José del Palmar (Chocó), a 22 kilómetros de Río Iró. En este caso, el evento también alcanzó una magnitud de 3.0, con una profundidad de 92 kilómetros, según el boletín oficial del SGC.



¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

Colombia está ubicada en una de las zonas de mayor actividad sísmica de América debido a la interacción de las placas tectónicas Nazca, Caribe y Suramericana, además de la presencia de múltiples fallas geológicas activas.

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El Servicio Geológico Colombiano opera una red nacional de estaciones sismológicas que permite detectar en tiempo real la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento sísmico.

La entidad recuerda que los datos publicados en los primeros boletines son preliminares y pueden actualizarse después del análisis técnico de las señales registradas por las estaciones de monitoreo.

Recomendaciones durante un sismo

Ante un temblor, las autoridades recomiendan:

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