Temblores en la madrugada: sismos de hasta 3,3 de magnitud se registraron en Antioquia y Chocó

Tres movimientos sísmicos fueron registrados durante la madrugada de este viernes en los departamentos de Antioquia y Chocó, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El primer sismo ocurrió a las 3:13 de la madrugada, con una magnitud de 3,0, y tuvo como epicentro el municipio de Dabeiba, Antioquia.

Quince minutos después, a las 3:28 a. m., se registró un movimiento de 2,8 de magnitud en Itsmina, Chocó. Posteriormente, a las 3:37 a. m., otro sismo de 3,3 de magnitud volvió a tener como epicentro a este municipio chocoano. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por estos movimientos telúricos.

Terremoto de 7,2 en Perú

Los temblores registrados en Colombia se producen horas después del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la región de Ayacucho, en los Andes del sur de Perú, durante la tarde del jueves.



El epicentro del fuerte movimiento fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros. El sismo estuvo seguido por réplicas de magnitudes 4,2 y 4,0.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el terremoto dejó tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora. También se reportaron daños en 11 instituciones educativas y al menos 12 centros de salud, además de afectaciones en viviendas.

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Las autoridades peruanas señalaron que la profundidad del terremoto contribuyó a que, pese a su elevada magnitud, no se registraran consecuencias mayores.

El Centro Sismológico Nacional informó posteriormente de una nueva réplica de magnitud 4,0, registrada a las 8:24 de la noche, con epicentro a 26 kilómetros al norte de Coracora.