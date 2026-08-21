En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Temblores en la madrugada: sismos de hasta 3,3 de magnitud se registraron en Antioquia y Chocó

Temblores en la madrugada: sismos de hasta 3,3 de magnitud se registraron en Antioquia y Chocó

Los temblores registrados en Colombia se producen horas después del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la región de Ayacucho, en los Andes del sur de Perú, durante la tarde del jueves.

Imgen con sismo en Itsmina, Chocó
Sismo hoy en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

Tres movimientos sísmicos fueron registrados durante la madrugada de este viernes en los departamentos de Antioquia y Chocó, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El primer sismo ocurrió a las 3:13 de la madrugada, con una magnitud de 3,0, y tuvo como epicentro el municipio de Dabeiba, Antioquia.

Últimas noticias

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
Nación

Colombia eleva a 319 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4

Yeferson Cossio
Nación

Yefferson Cossio se compromete a mejorar su conducta en vuelos tras incidente con bomba fetida

Quince minutos después, a las 3:28 a. m., se registró un movimiento de 2,8 de magnitud en Itsmina, Chocó. Posteriormente, a las 3:37 a. m., otro sismo de 3,3 de magnitud volvió a tener como epicentro a este municipio chocoano. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por estos movimientos telúricos.

sismo-itsmina.png

Terremoto de 7,2 en Perú

Los temblores registrados en Colombia se producen horas después del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la región de Ayacucho, en los Andes del sur de Perú, durante la tarde del jueves.

El epicentro del fuerte movimiento fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros. El sismo estuvo seguido por réplicas de magnitudes 4,2 y 4,0.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el terremoto dejó tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora. También se reportaron daños en 11 instituciones educativas y al menos 12 centros de salud, además de afectaciones en viviendas.

Publicidad

Las autoridades peruanas señalaron que la profundidad del terremoto contribuyó a que, pese a su elevada magnitud, no se registraran consecuencias mayores.

El Centro Sismológico Nacional informó posteriormente de una nueva réplica de magnitud 4,0, registrada a las 8:24 de la noche, con epicentro a 26 kilómetros al norte de Coracora.

Relacionados

Sismo hoy

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad