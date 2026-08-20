Doctora cuenta cómo vivió terremoto durante cirugía en Cali: “Paciente despertó en medio del sismo”

El terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto dejó escenas de angustia y destrucción en el Hospital Universitario del Valle. En medio del movimiento telúrico, un equipo médico permaneció dentro de un quirófano para proteger a una paciente que estaba siendo preparada para una neurocirugía.

La médica anestesióloga Claudia Komaromy relató que la paciente tenía una lesión cerebral y se encontraba bajo una sedación profunda, como parte del proceso previo a una cirugía de cráneo abierto. Eran cerca de las 7:00 de la mañana cuando comenzó el sismo.

Tratemos de mover a la paciente, la paciente no se va a poder mover, entonces quedémonos aquí y hay que cubrirla recordó la especialista

La prioridad fue proteger a la mujer y permanecer junto a ella. Al suspender la administración de anestésicos, la paciente comenzó a recuperar la conciencia mientras el movimiento telúrico continuaba.

La paciente abre los ojos inmediatamente y capta perfectamente la situación de lo que está pasando. Empieza a temblar y entonces le decimos: ‘Sí, sí está temblando, quédate tranquila, quédate quieta, aquí estamos contigo’ contó Komaromy

El momento quedó registrado en un video que se conoció después del terremoto. La médica explicó que no sabe con certeza quién realizó la grabación, aunque cree que pudo tratarse de una instrumentadora o de alguien vinculado al equipo médico.



El quirófano estaba ubicado en el cuarto piso del hospital, aproximadamente a 150 o 180 metros de la zona donde se desplomó una de las estructuras del complejo. El fuerte movimiento provocó que algunos integrantes del equipo perdieran el equilibrio, mientras permanecían junto a la paciente.

Una vez terminó el sismo, el personal consiguió una camilla y trasladó a la mujer hacia una zona segura. Luego fue evacuada por las escaleras hasta los jardines del hospital.

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Komaromy explicó que, ante un terremoto durante una cirugía, las guías de seguridad recomiendan detener el procedimiento, proteger al paciente y evacuarlo cuando las condiciones lo permitan. En una cirugía de cráneo abierto, por ejemplo, el cirujano debe cerrar al paciente lo más rápido posible, mientras el anestesiólogo procura recuperar su conciencia si es posible.

La paciente finalmente fue remitida a otra institución para continuar su atención. Diez días después del terremoto, la médica aún no había logrado comunicarse nuevamente con ella ni con su familia.

Pese a los daños, el Hospital Universitario del Valle ha retomado parcialmente sus servicios. Según Komaromy, cerca del 50 % o 60 % de las salas de cirugía estaban nuevamente activas al momento de la entrevista.

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La anestesióloga rechazó, sin embargo, que la actuación de los médicos deba calificarse como heroica. “No somos héroes, somos personas que hacen lo que hay que hacer”, afirmó, destacando que ningún paciente fue abandonado durante la emergencia.