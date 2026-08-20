Cine Colombia reabre sede en Cali tras terremoto: 1.400 menores disfrutarán función gratis

Cine Colombia reabrirá este 21 de agosto sus salas del Multiplex Unicali, en Cali, con una función gratuita para cerca de 1.400 niños y niñas afectados por el reciente terremoto. La jornada tendrá como protagonista a Coyote Vs. Acme, película que llegará a las salas de cine del país el próximo 27 de agosto.

El preestreno se realizará en una única función a las 3:00 de la tarde y contará con el ingreso gratuito de una comunidad de menores de la capital del Valle del Cauca, una de las ciudades más golpeadas por la emergencia. La iniciativa busca brindar un espacio de entretenimiento y acompañamiento en medio del impacto emocional que ha dejado el sismo.

La elección de Wile E. Coyote como protagonista de esta jornada tiene además un significado especial. El personaje de los Looney Tunes, creado en 1949, se ha caracterizado por sus constantes intentos por atrapar al Correcaminos y por su capacidad para levantarse después de cada fracaso. Su obstinación y particular manera de enfrentar las dificultades se convierten en el mensaje central de esta actividad.

La película, concebida por Warner Bros. y terminada en 2023, tuvo un camino particular antes de llegar a las salas. Su futuro estuvo en duda después de que se conociera que podía ser archivada para obtener una reducción fiscal. La reacción de los seguidores del personaje y la conversación generada en redes sociales llevaron a buscar alternativas para su lanzamiento.



Finalmente, en 2025, Ketchup Entertainment adquirió los derechos para la exhibición en cines por un valor estimado de 70 millones de dólares, en una negociación realizada durante el Festival de Cine de Cannes. Desde entonces, la cinta ha recibido respaldo de los seguidores y buenas calificaciones de la crítica. Actualmente registra una aprobación del 96 % en Rotten Tomatoes, según la información suministrada.

En la historia, Wile E. Coyote decide dejar atrás sus habituales fracasos y emprender una batalla judicial contra Acme, la compañía responsable de los productos que utiliza en sus intentos por capturar al Correcaminos. Aunque el personaje no habla y se comunica mediante letreros y gestos, termina protagonizando un particular juicio en busca de justicia.

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La función especial en Cali pretende ofrecer a los menores afectados por el terremoto unas horas de diversión y alivio, bajo un mensaje que resume el espíritu de la actividad: levantarse ante las adversidades y recordar que unidos es posible superar los momentos más difíciles.