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Gobierno anuncia plan especial para recuperar municipios del Valle afectados por el sismo

El gobierno prioriza la remoción de escombros y demolición de estructuras en riesgo, además de subsidios de arrendamiento y ayudas para reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto.

Destrucción en Roldanillo, Valle del Cauca
Destrucción en Roldanillo, Valle del Cauca
Foto de: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El Gobierno nacional anunció un plan especial para avanzar en la recuperación de los municipios del Valle del Cauca afectados por el terremoto, con prioridad en la remoción de escombros, la demolición de estructuras que representan un riesgo y la atención de las familias damnificadas.

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Durante una visita a Roldanillo, uno de los municipios más afectados en el norte del departamento, el vicepresidente José Manuel Restrepo recorrió las zonas impactadas y verificó los daños registrados en viviendas, establecimientos comerciales, instituciones educativas, hospitales y espacios culturales.

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“Estamos verificando el estado del municipio, que está severamente afectado. Aquí lo primero es que hubo afectación de vidas; segundo, destrucción de viviendas, pero también de comercios y negocios, instituciones culturales, educativas y hospitalarias. El mensaje es que aquí vamos a ayudar y contribuir a esta recuperación”, señaló el vicepresidente.

El Gobierno Nacional indicó que trabajará de manera articulada con la Gobernación del Valle y las administraciones municipales para acelerar la atención de la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. Entre las medidas anunciadas se encuentra el levantamiento de escombros y la demolición de las estructuras que presentan riesgo. Además, se contemplan subsidios de arrendamiento para las familias que no pueden regresar a sus viviendas y apoyos para la reconstrucción de los inmuebles afectados.

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“Se avanza en todo el tema de levantamiento de escombros, también en demoliciones y rápidamente en dar los beneficios y las posibilidades para que los negocios se puedan reactivar y para que las viviendas se puedan reconstruir a través del subsidio de arrendamiento y del subsidio de reconstrucción de vivienda”, puntualizó Restrepo.

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La delegación del Gobierno nacional continuará su recorrido por otros municipios afectados, entre ellos, Jamundí y Sevilla, donde se realizará una evaluación de los daños para definir las acciones y ayudas que serán implementadas en cada territorio.

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