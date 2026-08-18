Terremoto golpeó con fuerza al Valle del Cauca: “Se afectó todo”, según gobernadora Toro

El terremoto que sacudió a Colombia dejó daños en diferentes municipios del Valle del Cauca, con afectaciones especialmente graves en zonas del norte y centro del departamento y en Buenaventura, según el balance entregado por la gobernadora Dilian Francisca Toro en entrevista con Mañanas Blu 10:30.

La mandataria departamental explicó que, durante los primeros días de la emergencia, las autoridades recorrieron los municipios para atender las necesidades humanitarias y comenzar a establecer el alcance de los daños.

“Se afectó todo”, afirmó Toro al referirse a la situación en el departamento.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por el terremoto en el Valle?

De acuerdo con la gobernadora, aunque todo el Valle del Cauca registró afectaciones, los mayores daños se concentraron en el norte y centro del departamento, además de Buenaventura.



Toro destacó particularmente la situación de este último municipio y aseguró que, en términos proporcionales, la emergencia allí fue incluso más grave que en otras zonas.

El balance entregado por la mandataria incluye daños importantes en viviendas, hospitales e infraestructura pública.

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Uno de los casos más graves corresponde a El Cairo, donde, según Toro, aproximadamente el 80 % del municipio quedó prácticamente destruido.

La gobernadora también mencionó afectaciones en centros hospitalarios. El Hospital de El Águila, según explicó, quedó completamente colapsado, mientras que el hospital de Roldanillo presentó daños cercanos al 70 %.

¿Qué está haciendo la Gobernación para atender las viviendas afectadas?

Mientras continúa la atención humanitaria, las autoridades departamentales comenzaron a organizar un censo de las viviendas afectadas para establecer cuáles requieren intervención prioritaria.

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Toro explicó que se identificaron viviendas que permanecieron en pie, pero que presentan daños como pérdida de techos, paredes u otros elementos que requieren reparación.

Para estos casos, la Gobernación comenzó a enviar materiales de construcción con el objetivo de avanzar en las primeras intervenciones.

“Ya estamos empezando a llevar materiales”, explicó la mandataria, quien señaló que este proceso comenzó desde el viernes anterior.

La administración también trabaja en la identificación de las viviendas que deberán ser demolidas debido a la gravedad de los daños.

¿Qué pasará con las edificaciones que deben ser demolidas?

La gobernadora señaló que el proceso de reconstrucción requiere primero establecer técnicamente cuáles estructuras pueden ser recuperadas y cuáles representan un riesgo.

Para ello, el departamento está trabajando con ingenieros estructurales que participan en el proceso de evaluación de las edificaciones.

Además de las viviendas, Toro señaló que existen instituciones educativas que también presentan daños y que algunas deberán ser demolidas.

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La estrategia, según explicó, pasó de la atención humanitaria inmediata a una nueva fase enfocada en evaluar las estructuras y comenzar las primeras acciones de recuperación.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: