Tenemos planes B, C y D para que no nos coja por sorpresa: Mintic sobre situación de Tigo Une

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se refirió desde Andicom a situación financiera que atraviesa la empresa Tigo Une , y confirmó que el próximo lunes 11 de septiembre se llevará a cabo una reunión para discutir alternativas sobre el futuro de la empresa de telecomunicaciones.

“Hemos citado el CEO de Millicom, que viene de los Estados Unidos; hemos citado al alcalde de Medellín, al gerente de EPM, al superintendente de industria y comercio, al superintendente de sociedades, y al alto consejero Saúl Catam, para que en una reunión a las 4 de la tarde en el ministerio se analice la situación financiera de Tigo Une y cómo se puede proteger esta empresa, de ser posible, para el bien del sector”, detalló.

¿Capitalizar Tigo Une?

Sin embargo, el ministro dejó claro que el Gobierno no contempla capitalizar la empresa que tiene más de 12 millones de usuarios en todo el país.

“Nosotros no tenemos contemplado capitalizar la empresa, los que tienen que capitalizar la empresa son sus accionistas, y ellos son los que tienen esa obligación y ese deber de prestarle servicio a los colombianos, de salvar los empleos; y sino pues el Gobierno ya verá que decisiones puede tomar frente a esos usuarios y frente a esos empleos”, indicó el Mintic.

Publicidad

A cerca de posibles propuestas que plantearía el Gobierno en esta reunión, señaló que están preparados para hacerle frente a una eventual contingencia.

“Sabemos la situación, estamos protegiendo a los usuarios, tenemos planes B, C y D, que si algo le llegara a pasar a la empresa no nos va a coger por sorpresa, no es algo que no sepamos que vaya a pasar y nosotros tenemos el deber de proteger a los usuarios (…) sabemos que está pasando y no vamos a dejar que pasen cosas que nos cojan por sorpresa (…) si llegara a pasar algo, primero es prevenir que pase, al sector no le va pasar nada, a los usuarios no le va pasar nada, y las operaciones vamos a mantenerlas”, indicó.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: