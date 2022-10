Tenemos un fiscal, además de inhabilitado, mentiroso: senador Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, insistió en sus denuncias contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y dijo que, además de declararse impedido, el jefe del ente acusador debe “dejar de mentirle al país”.



Este pronunciamiento se produce tras el comunicado de prensa que emitió en las últimas horas el fiscal, en relación con los nuevos descubrimientos que hizo el congresista sobre los vínculos contractuales que han tenido Martínez y su familia con Odebrecht, en medio de una importante investigación que avanza en la entidad por los sobornos de esta multinacional brasileña para beneficiarse de contratos en Colombia.



“Esta mañana, en vez de referirse a esto, le sacó el quite a mis denuncias y salió con el cuento de que es que los fiscales en Colombia son autónomos. Eso tampoco es verdad, señor Presidente (del Senado, Mauricio Lizcano), la autonomía de los fiscales delegados llega hasta donde lo permita el fiscal general, y la semana pasada el fiscal general sacó una resolución, la 1053, que limita todavía más la autonomía de los fiscales y que los amenaza con sanciones disciplinaria, si no orientan las investigaciones en el sentido que diga el señor fiscal”, precisó.



“Esto se me vuelve sospechoso porque sabemos que está tocado en los negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en los negocios de Odebrecht, en los negocios de Navelena, en los negocios de la Ruta del Sol e insiste en no declararse impedido y en controlar la investigación, cuando hemos visto a otros funcionarios que se declaran impedidos en situaciones semejantes”, concluyó.



El fiscal general desestimó los argumentos presentados este lunes por Robledo y reiteró que corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar si hay lugar o no a inhabilidades.



"Las investigaciones son de competencia de cinco fiscales, quienes actúan de manera autónoma e independiente, con arreglo a la ley", sostuvo Martínez en el comunicado publicado este martes.