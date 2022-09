“Tenía la ropa lista para ir a una cárcel”: Aida Victoria Merlano, sorprendida por condena

En diálogo con Mañanas Blu, Aida Victoria Merlano dio detalles de su proceso judicial, luego de que un juez de Bogotá la condenara a siete años y medio de casa por cárcel por la fuga de su mamá , la excongresista Aida Merlano en 2019; aseguró que no la ayudó a fugarse y que no usó a su hermano.

Además, reveló que se sorprendió por la condena y la medida de prisión domiciliaria, pues ya esperaba, por lo menos, 15 años de cárcel. Incluso, comentó que ya tenía todo preparado, hasta la ropa para ir a un centro penitenciario.

Ya sabía que me habían condenado, me sorprendió muchísimo la condena porque pensé que, mínimo, me iban a dar 15 (años) y que obviamente me iban a mandar a un centro penitenciario; de hecho, yo tenía la ropa preparada para irme, juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario, la verdad, lo vi muy bien para lo que esperaba explicó.

Sobre las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, la influencer señaló que “es falso” y que “no tienen documentado eso” y que, añadió, tampoco tienen pruebas materiales para culparla de haber, supuestamente, llevado al consultorio odontológico una soga y guantes para la fuga de la excongresista.

A la pregunta de si sabía o no del plan de fuga, se limitó a responder que es algo “no relevante” para el proceso. Sin embargo, luego recalcó que “no sabía” y que se enteró una hora después de lo sucedido, cuando ella estaba en un centro comercial de Bogotá y recibió una llamada.

“Si yo supe o no (de la fuga) no es la razón, no es el delito del que se me acusa. Yo me enteré formalmente de que se había ‘volado’ cuando pasó como una hora y hora y media. Estaba en el Andino y recibí una llamada de una periodista amiga de mi mamá, Karina Vergara, y ella es quien me informa”, agregó.