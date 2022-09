¿Sabía que su mamá se iba a volar? Aida Victoria Merlano “patinó” al responder en Blu Radio

En diálogo con Blu Radio, la influencer Aida Victoria Merlano titubeó al responder si sabía que su mamá, la excongresista Aida Merlano, se iba a fugar del consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019.

“Si sabía o no sabía no es relevante, porque estamos hablando de hechos relevantes mediáticamente que son, si yo ayudé o no en su fuga. Eso no hace parte del proceso”, dijo en un primer momento.

Agregó que en Colombia saber de la comisión de un ilícito, por parte de un familiar, no es un delito: “Ver a un familiar cometer un delito y no denunciarlo, no es un delito. Lo que hubiese sabido en ese momento no es de lo que a mi se me acusa es de ayudar a mi mamá a fugarse, algo que no sucedió”.

Aida Victoria, que fue condenada a prisión domiciliaria a 7 años y medio de cárcel, insistió en que no instrumentalizó a su hermano para llevar los elementos que permitieron la fuga.

En un segundo momento, Merlano manifestó que no sabía del plan de fuga.

No sabía que mi mamá se iba a fugar. Ustedes me dicen que es importante para este caso y les estoy respondiendo que no es importante dijo

La condena contra Aida Victoria Merlano

El martes, un juez de Bogotá condenó a 7 años y 6 meses de cárcel a Aida Victoria tras declararla responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos y fuga de presos.

La Fiscalía "dispuso la captura inmediata de la sentenciada para hacer efectiva la pena en su lugar de residencia", señaló la entidad en un comunicado en el que señala que Aida Victoria Merlano deberá cumplir además una inhabilidad de 90 meses para ejercer cargos públicos.

Por este caso ya fue sentenciado a 15 años de prisión el excapitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) David Alexander Álvarez Cárdenas, declarado culpable de los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato por acción.

Según la investigación de la Fiscalía, Aida Victoria Merlano llevó a su hermano, quien para la época de los hechos tenía 17 años, a un consultorio odontológico en el norte de Bogotá de donde luego escapó su madre, que estaba presa en la cárcel de El Buen Pastor, condenada por delitos electorales, y había sido llevada al lugar para un tratamiento dental.