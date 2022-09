¿Aida Victoria Merlano, conforme con su condena?: esperaba 15 años de cárcel

Tras conocerse el fallo del juez que condenó a Aida Victoria Merlano a siete años y medio de prisión domiciliaria por su complicidad en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, la influencer publicó una historia de Instagram en la que calificó el fallo como “un milagro”.

“Ya lloré lo que tenía que llorar. No me voy a ir a una cárcel, lo que tenía que pasar hoy realmente es que me mandaran 15 años, mínimo, a una cárcel. Pasó un milagro porque fueron siete años y medio, con el beneficio de casa por cárcel”, dijo.

Aida Victoria continuó su video afirmando que están coordinando la entrega con el Inpec y aclaró que sus abogados apelaron la decisión.

“Gracias a todos los que se pronunciaron sobre mi caso y le dieron visibilidad. Esta es solo la primera instancia y esperamos que en segunda instancia nos absuelvan. Los quiero muchísimo, gracias en serio por tanto cariño”, escribió Merlano.

Antes de esto, la mamá de la influencer, la excongresista Aida Merlano , también se pronunció a través de Instagram

“¡Me llamo mamá! Que bajo han caído los súper poderosos y los que se prestan para cada canallada. Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una Fiscalía llena de hampones. Están tocando a la familia”, escribió.

Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras haberse fugado con complicidad de Aida Victoria , cumplía una condena en Colombia de 15 años de cárcel por comprar votos para su elección como congresista.

“Espero estén preparados para cuando llegue el día de mi regreso. No les tengo miedo”, puntualizó.

