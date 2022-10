¿Teófilo Gutiérrez regresa al Junior?

“Si me dicen ya me pongo la camiseta del Junior sin ningún problema, más que todo por mi familia, por el anhelo de mi madre de que vuelva”, aseguró.



El jugador de 30 años, actualmente en el fútbol de Portugal, donde ha tenido un buen rendimiento en la presente temporada, dijo que si Fuad Char hace una llamada no habría problema, “respetando también que soy jugador de Sporting”, advirtió.



Teófilo ya vistió la camiseta del equipo tiburón con un destacado rendimiento aunque nunca pudo ganar un título en el club.