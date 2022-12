Térmicas dicen que su problema es financiero, no energético

Las generadoras térmicas del país atraviesan un problema financiero, no un problema energético, según lo reconoció a BLU Radio la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, y sus directivas, quienes confían en que con la implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno se garanticen el sostenimiento de las térmicas.



Alejandro Castañeda, director del organismo, explicó que el Fenómeno de El Niño ha triplicado las pérdidas pues al no haber suficiente cantidad de gas natural tuvieron que recurrir a combustibles líquidos, que son tres veces más caros. (Lea también: Habrá aumento en precio de energía, pero este tendrá un tope: Gobierno )



Aseguró que a excepción de Termocandelaria, que se declaró en indisponibilidad para generar, el parque térmico está en capacidad de responder a la demanda.



“Antes de las medidas ya había un anuncio de Termocandelaria donde decía que estaban indisponibles porque las pérdidas eran muy altas. Las demás están generando. El parque está listo, está disponible. Eso es básicamente es un problema financiero y no de energía”, dijo. (Vea aquí: MinMinas descarta racionamiento de energía a causa del Fenómeno de El Niño )



Castañeda espera que con las alzas de energía a los usuarios las térmicas puedan hacer frente al fenómeno, asumiendo dos terceras partes de las pérdidas por más de 3 billones de pesos.