Thomas Greg & Sons queda como único oferente para multimillonario contrato de pasaportes

Para el próximo 1 de agosto está prevista la audiencia de adjudicación del contrato por 599.000 millones de pesos para la elaboración y distribución de los pasaportes en el país. Un proceso que estuvo marcado por múltiples reclamos de empresas interesadas en el contrato y que advirtieron que no existían condiciones para competir contra la firma Thomas Greg & Sons.

Incluso, la Procuraduría había enviado un extenso documento con múltiples observaciones que, posteriormente, advirtió en mayo que no habían sido respondidas y que la vigilancia se daba para que garantizarán la selección objetiva, libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma.

Ante toda esta situación, la Cancillería suspendió el proceso y lo retomó el pasado 5 de julio, toda vez que el tiempo está apretado pues el contrato actual está vigente hasta el próximo 31 de agosto.

Lo que ocurrió este miércoles, 12 de julio, en la Cancillería, fue la diligencia de recepción de muestras en la que participaron las uniones temporales lideradas por Thomas Greg & Sons y la empresa Cadena; sin embargo, esta última se retiró del proceso haciendo nuevas y duras advertencias sobre el proceso y señalando que no se dieron garantías de libre competencia.

Publicidad

“Se insistió en la obligación de presentar muestras de un tercer chip con las pruebas técnicas, aspecto que también fue observado por varias empresas interesadas, como imposible cumplir en los tiempos estipulados. En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores no introdujo los cambios sustanciales al pliego de condiciones publicado el 31 de mayo del año en curso, tardó más de un mes en contestar las observaciones formuladas por los interesados y no modificó el cronograma inicial, considerado en múltiples ocasiones como insuficiente”, señaló el representante de Cadena durante la diligencia.

Y advirtió que: "Así las cosas. Y contrariamente a la pretendida transparencia y supuesta pluralidad de oferentes de la cancillería, Cadena se ve forzada a no participar en la licitación a pesar de su reiterado interés, su compromiso permanente y no obstante reunir las condiciones de experiencia para presentar la propuesta”.

“Como Cadena lo advirtió personalmente y lo ratificó por escrito tanto al señor ministro de Relaciones Exteriores como al secretario general al comenzar el Gobierno, de nuevo la entidad acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural y en igualdad de condiciones”, concluyó el vocero durante la diligencia.

Publicidad

Le puede interesar