Cancillería realizará jornada de entrega de pasaportes del 5 al 14 de julio en la calle 53 de Bogotá

La Cancillería informó que la sede de pasaportes, ubicada en la calle 53 de Bogotá, realizará una jornada especial para la entrega de pasaportes que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 14 de julio de 2023. El propósito de esta iniciativa es agilizar la entrega de más de 7.000 pasaportes que aún se encuentran almacenados en dicha sede.

Entrega de pasaportes pendientes

La Cancillería informó que aquellos pasaportes que no sean reclamados dentro de los seis meses posteriores a su emisión serán recogidos y destruidos de inmediato. Por lo tanto, hizo un llamado a todos los ciudadanos que hayan realizado el trámite en la sede calle 53 y aún no hayan retirado su documento de viaje, para que se acerquen durante el horario comprendido entre las 7 a.m. y las 3 p.m. a la sede ubicada en la Calle 53 #10 - 60/46, piso 2.

Descongestionando la entrega de pasaportes

Esta jornada extraordinaria ha sido programada con el objetivo de descongestionar y agilizar la entrega de uno de los documentos más importantes para los ciudadanos en cuanto a identificación y viaje, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pasaporte