Tiene uno que estar enrazado con imbécil para ‘chuzar’ al fiscal: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti calificó de “absurda” la acusación según la cual él habría, por 4 millones de pesos, recurrido a la oficina de ‘chuzadas’, cuyos detalles reveló este miércoles la Fiscalía, para interceptar las comunicaciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



“¿Alguien puede creer que uno por 4 millones de pesos puede mandar a chuzar al segundo hombre más poderoso de este país? Tiene que estar uno enrazado con kamikaze, con imbécil y con estúpido para que a uno se le ocurra chuzar al fiscal”, añadió.



En ese sentido, Benedetti aseguró que no conoce al general (r) Humberto Guatibonza, detenido por este escándalo, ni ninguno de los otros implicados en esta supuesta oficina de interceptaciones ilegales.

“No conozco a Salinas (coronel, Jorge Humberto), no conozco a Madero (Juan Carlos). Nunca me he reunido ni con ellos ni con un general de la República para absolutamente nada. Jamás en la vida he entrado a una oficina de ellos ni en Cali ni a Pasto”, enfatizó.



Añadió que sí conoce al fiscal Daniel Hernández, de quien dijo, es un “fiscal que persigue bandidos, pero se comporta peor que ellos”.



“Tengo documentado, bajo declaración juramentada, ante la Corte, ante un juez y ante la Fiscalía, tres presos que han dicho que, antes de ir a declarar, Daniel Hernández se les presenta y les dice que hablen en contra de Benedetti”, dijo.



El senador añadió que el informe, revelado por la Fiscalía y que indica que Benedetti también contrató a Madero para chuzar a los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y su hijo menor de edad, fue redactado por Hernández.



“Usted preguntará, ¿por qué lo meten en esta vaca loca? Recuerden que el 5 de diciembre del año pasado yo hablé de todo lo que hizo el fiscal con Odebrecht. Que el jefe de él, el que siempre lo ha mandado, Luis Carlos Sarmiento, es dueño del 34 % de Odebrecht. Dije cómo Néstor Humberto y en qué cuenta recibió una plata y para qué”, expresó.



