‘Timochenko’ fue abucheado en recorrido por las calles de Armenia

Con un sombrero aguadeño blanco y una guayabera del mismo color, Rodrigo Londoño, más conocido ahora como Timochenko, recorrió las calles del centro de Armenia. Antes de iniciar su paso, se refirió a la encuesta de percepción que lo ubica con un 1% de preferencia para las elecciones.

"Son datos muy importantes de una percepción que hay en algunas zonas del país, en algunos sectores del país, las cuales tengo muy en cuenta. Yo creo que la mejor encuesta es la tarea que estamos haciendo: andando por el país y la encuesta principal será el día de las elecciones", dijo.

Sobre su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz, Timochenko dijo que es una muestra de su decisión de cumplir lo acordado. “Lo estamos cumpliendo: queremos que Colombia, la sociedad colombiana, conozca la verdad de lado y lado".

En Génova, uno de los cuatro municipios que visitará, no hay permisos para sus actos de campaña, por eso Timochenko afirmó: "Génova no es el Quindío, me parece completamente natural”.

“Estoy sorprendido, yo pensé que de pronto iban a ver mayores dificultades y las miradas que he encontrado en este viaje, los abrazos que he recibido, las muestras de apoyo. Acabo de salir de una reunión con líderes sociales y la emoción aumenta mucho más", señaló.

Timochenko también se refirió al asesinato de líderes sociales y pidió al gobierno nacional “que cumpla lo acordado".

Sobre los señalamientos del candidato Iván Duque para que se presentara a la Jurisdicción Especial para la Paz, Timochenko expresó que "el señor tiene todo el derecho a dar su opinión respetable, quien juzgará será la gente el día de las elecciones, ahí será la decisión final".