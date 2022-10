Timochenko pide a exguerrilleros mantener cohesión frente a la paz por caso Santrich

El máximo jefe de la Farc, Rodrigo Londoño (Timochenko) envió una carta respecto a la detención de Jesús Santrich, quien es acusado de narcotráfico.

En la misiva, Timochenko se dirige a los excombatientes y hace un llamado a la calma y a la tranquilidad, pese a las circunstancias que califica como “espectáculo mediático”.

Publicidad

“Y que debemos hacer nosotros, que fue lo que se discutió en la reunión de hoy del CPN. Mantener la unidad y cohesión del del partido, elevar la vigilancia revolucionaria, hacer la denuncia permanente de las irregularidades y cada día comprometer más y más gente en apoyo al proceso”, señala.



“Hasta el momento la dirección lo que ha orientado es lo que salió en el comunicado público. Cualquier iniciativa que tengan desde los espacios o direcciones intermedias del partido deben ser consultadas”, añade.



Esta la carta de Timochenko:



Camaradas dirigentes e integrantes de los ETCR:



Cálido y fraterno saludo.



De todos es conocido lo que esta aconteciendo con la captura de Santrich, todo un espectáculo mediático montado por el Fiscal con el apoyo de los gringos. Frente al hecho esta mañana salió un comunicado de la dirección fijando la posición.



Quiero a través de esta nota interna hacer unas pocas reflexiones.



Lo que ha sucedido solo ayuda a los que desde la derecha y de la izquierda están atacando el proceso.



El Fiscal representa el sector que le está apostando a hacer fracasar el proceso de paz, nos quiere a todos los dirigentes encarcelados y a la militancia dispersa, es el abanderado de ese sector que jamás nos perdonara que alguna vez nos alzamos en armas. Y por eso aprovecha toda coyuntura real o artificial para hacer realidad su propósito.



Y lo más preocupante es cómo tratan de pescar en rio revuelto aprovechando el impacto del hecho y buscando generar pánico, que se tomen medidas apresuradas que nos hacen es daño, buscando que se genere desbandadas, se desmotive la gente, etc.



Están circulado por la redes que van a detener a x o y, etc. Ya les decía que el fiscal nos quiere a todos presos y los otros en desbandada y eso le está trabajando. Así que no nos dicen nada nuevo los que quieren generar pánico



Y que debemos hacer nosotros, que fue lo que se discutió en la reunión de hoy del CPN. Mantener la unidad y cohesión del del partido, elevar la vigilancia revolucionaria, hacer la denuncia permanente de las irregularidades y cada día comprometer más y más gente en apoyo al proceso.



No podemos dejarnos desmotivar, hay que mantener en el orden día diario las conclusiones del encuentro de los ETCR. Vamos a imponer, por encima de fiscales enemigos de la paz la implementación de los acuerdos. Cueste lo que nos cueste, se trata de la paz de Colombia.



Hasta el momento la dirección lo que ha orientado es lo que salió en el comunicado publico. Cualquier iniciativa que tengan desde los espacios o direcciones intermedias del partido deben ser consultadas.



Que sentido tiene echar de los espacios a los representantes del gobierno, con quienes antes tenemos que estrechar más las relaciones para hacer avanzar más rápidamente la implementación. Recuerden que en el comunicado antes pedimos conversar con Santos.



Igualmente las expresiones de protesta o de presión deben ser analizadas muy bien no sea que nos desgastemos antes de tiempo.



Igualmente la coordinación con los esquemas de protección. Hay que mantener la cooperación y el intercambio de información.



Con hechos de paz, con trabajo productivo, aprendiendo todos los días algo nuevo, discutiendo y laborando en las comunas, critica y autocritica permanente, con cohesión y unidad VAMOS A ARRINCONAR LOS QUE NO QUIEREN LA PAZ PARA COLOMBIA



Un fuerte abrazo para todos y un beso para ellas.



Hasta otra, TIMO.”