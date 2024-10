Todos los grupos armados se han fortalecido con los cese al fuego, según inteligencia

Informes de inteligencia lograron determinar que los grupos armados ilegales se han fortalecido mientras esté en vigencia un cese al fuego con el Gobierno, en medio de mesas de diálogos. A la fecha, el único que tiene vigencia es el decretado con las disidencias de alias ‘Calarcá ’, cuya prórroga va hasta el próximo 15 de abril de 2025, cese que se logró tras seis ciclos de negociaciones en los cuales han hecho presencia alias ‘Mechas’ y ‘Andrey’.

Sin embargo, si las Fuerzas Militares detectan o evidencian la comisión delitos en flagrancia, como secuestro, extorsión o narcotráfico, o si se presenta una acción de relevancia, se podría suspender o terminar dicho cese. Esta facción de las disidencias estaría reclutando en el Pacífico con el fin de llevar hombres al Caquetá y agravar los enfrentamientos contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, buscando fortalecer su presencia en el departamento.

En lo que respecta al ELN , inteligencia logró establecer que este grupo armado ilegal ha perdido presencia y control delictiva en el área de frontera (Nariño) por la separación del frente Comuneros del Sur en el Chocó, sur de Bolívar; y el nordeste antioqueño; sin embargo, aprovechando el cese al fuego, incrementó su presencia en áreas exentas de confrontaciones contra otros grupos ilegales en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

"En efecto en la medida que ellos no tienen una afectación directa por una operación ofensiva, pues están tranquilos y eso les permite entonces acomodarse para buscar delinquir, pero ahí entonces estamos trabajando fuertemente para detectarlos y combatirlos en el marco de la flagrancia, que nos corresponde y eso no está en ningún momento vedado o no utilizado en el marco del decreto del cese al fuego”, dijo el almirante Francisco Cubides, comandante de las FFMM.

Aunque no hay cese al fuego vigente con las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, inteligencia pudo establecer que estas también se han fortalecido, e incluso se activó el bloque central Isaías Pardo, que persigue la conexión de corredores de movilidad estratégicos para las economías ilícitas entre Tolima, Huila y Caquetá .

Además, se evidenció también las nuevas presencias en Vaupés y el fortalecimiento del recién creado bloque Amazonas, proyecta control ilícito de corredores para el tráfico de economías ilícitas en el departamento de Caquetá y Putumayo con el fin de sacar marihuana hacia Brasil.

Frente al Clan del Golfo , cuyo cabecilla es alias ‘Chiquito Malo’, y con quienes hay acercamientos para diálogos de paz, se logró evidenciar también la creación de nuevas estructuras con el fin de posicionarse en nuevos territorios del país. También se ha visto la agudización de las confrontaciones con el ELN y las disidencias de alias ‘Calarcá’, principalmente en el Nordeste Antioqueño.