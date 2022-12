Trabajadores de clínica Jorge Piñeros Corpas protestan por falta de pago

Empleados de la Clínica Jorge Piñeros Corpas en Bogotá, realizaron, entre 7:00 y 9:00 de la mañana de este miércoles, un plantón a las afueras de las instalaciones de la clínica exigiendo el pago de salario, cesantías, recargos y vacaciones, los cuales no les pagan desde el pasado mes de marzo.

Mauricio Ruiz, vicepresidente del sindicato, en conversación con Blu Radio aseguró que no aguantan más y que no se trata solo de un tema de pago de salario si no de un problema social. “Exigimos nos paguen y adicionalmente que haya insumos para atender a los pacientes”, dijo.

Los empleados bloquearon intermitentemente la paralela de la autopista norte con calle 104, en el sentido norte sur,

exigiendo la presencia del Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

Shirly Cordozo, empleada de la clínica reiteró la preocupación: “No nos están cancelando nuestros sueldos, no tenemos con que trabajar. El pasado fin de semana no contábamos con los implementos para atender a los pacientes”.

Los empleados hacen un llamado al Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe y a la Superintendencia a que tomen las medidas necesarias para enfrentar la crisis que presenta Esimed.

