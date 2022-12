Trabajadores rebajan su propuesta de salario mínimo al 8%

Un último esfuerzo realizarán las partes este viernes para lograr un acuerdo frente al incremento del salario mínimo. La ministra de Trabajo, Clara López, empresarios y sindicatos han dejado ver su interés en llegar a un punto común antes de que el Gobierno defina por decreto el aumento para el 2017.



Por el Gobierno, López aseguró que hay posiciones muy cercanas, esto, haciendo referencia a las propuestas realizadas por empresarios y sindicatos en las últimas horas y las cuales solo se ve una diferencia 1.5 %



“Estamos en unas diferencias que frente a lo que ha sido la previsión son bastante cercanas, un punto y medio, el Gobierno ha sido muy franco con ambas partes, valoramos mucho el acuerdo, estamos dispuestos a que si hay acuerdo el incremento se a un mayor porcentaje que si es por decreto”, dijo López.



La ministra destacó el ánimo conciliador que ha existido en la mesa de concertación y señaló que de lograrse un acuerdo se estaría enviado un gran mensaje al país.



Por su parte, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, señaló que es posible un acuerdo puede ser posible incluso faltando 5 o 10 minutos para que se levante la mesa de concertación, sin embargo, señaló que la negociación de este año ha sido bastante compleja debido a la aprobación de la Reforma Tributaria.



“Este año tiene una complejidad enorme de cara a la reforma tributaria, es un factor que tiene un peso enorme dentro de la negociación”, dijo Botero, quien aseguró que en la mesa “no formal” se sabía que las diferencias podrían ser enromes, pero que la negociación ha sido productiva.



“En estas conversaciones es muy importante lo que pasa en la esa formal, pero es muy importante lo que pasa en la mesa informal (…) En nuestras negociaciones infórmales, que no nos vinculan y que se habla en un ambiente cordial, todos sabemos que las diferencias podrán ser menores, nos acercamos, pensé que se iba a dar el acuerdo”, dijo Botero.



El empresario aseguró que se podría llegar a una propuesta del 7,5 % como incremento, pero señaló que la idea de estas negociaciones es tener claro los límites a los que se pueden llegar y no proponer cifras que no se pueden cumplir y que generen falsas expectativas en los colombianos.



Así mismo, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, aseguró ue los trabajadores pueden plantear un 8 % y le pidió a los empresarios un esfuerzo para que esa sea la cifra acordada para el incremento del salario mínimo.



“Les pedimos un esfuerzo, inclusive le planteamos que podrían llegar al 8%, reconozco la gestión de la ministra de Trabajao, y aquí hubo algo que jugo subversivamente contra el incremento, la actitud del equipo económico del Gobierno, un 8%o no va a desajustar la economía, es obvio que tiene un costo fiscal, en pensiones y en otros gastos del establecimiento”, dijo Gómez.