Tradición no puede hacer que permanezca un estado confesional: Consejo de Estado

La magistrada Maria Elizabeth García aseguró que la Sección Primera del Consejo de Estado determinó prohibir el Tedeum, por considerar que va en contra de la declaración de estado laico consagrada en la Constitución de 1991.



“El decreto que fue demandado fue expedido en el 1982 cuando aún no era promulgada la Constitución de 1991 (…) se pretende es hacer respetar la libertad de cultos”, dijo la magistrada García.



“En este caso, indudablemente es una ceremonia eminentemente religiosa de origen católico para ser realizada en una fiesta propia como el 20 de Julio, por lo tanto se contradice a Constitución, el Estado debe ser neutral en esos actos oficiales”, agregó la magistrada.



García aseguró que pese a que ha existido en el país una larga tradición católica, esta no puede pasar por encima de la Constitución.



“La tradición no puede hacer que permanezca el estado confesional, la tradición no puede llegar ahí, con la Constitución del 91 y la Constitución que aquí se consagró, todas esas expresiones provenientes de la religión católica deberían desaparecer en actos oficiales”, señaló la magistrada.