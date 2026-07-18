Tránsito y Transporte pide a viajeros anticipar su regreso por desfile del 20 de julio

Este sábado 18 de julio de 2026, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó un balance sobre el estado de las vías del país de cara al puente festivo del 20 de julio y lanzó una advertencia especial para quienes regresarán a Bogotá el próximo lunes. El desfile militar por la Independencia, que por primera vez se realizará en el sur de la capital, obligará a implementar cierres viales que modificarán la operación retorno.

El director de la entidad, coronel Jair Parra, explicó que las autoridades vienen preparando el dispositivo desde hace más de dos semanas y pidió a los viajeros anticipar sus desplazamientos. En la entrevista insistió en que "madrújele, planee bien su viaje", una recomendación que resumió el mensaje principal para evitar congestiones y contratiempos.

Operación retorno del 20 de julio tendrá cierres especiales en Bogotá

El oficial confirmó que el retorno de este puente será diferente al de otros fines de semana largos debido al desfile militar del 20 de julio.



"A partir de las 00 horas... vamos a tener una restricción vial, especialmente en la avenida Villavicencio con autopista sur", explicó Parra. Agregó que el cierre se extenderá hasta el Portal Tunal y permanecerá vigente aproximadamente hasta las 4:00 de la tarde para garantizar el desarrollo del evento.

Aunque reconoció que estas restricciones podrían afectar la movilidad, aseguró que la Policía, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y las autoridades de Cundinamarca trabajan de manera coordinada para reducir el impacto sobre los viajeros.

Por ello, reiteró que la mejor alternativa es programar el regreso con anticipación, revisar el pico y placa regional y aprovechar los reversibles habilitados para esas fechas.

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Desde ya activan plan de éxodo y retorno en Cundinamarca y Bogotá para este puente del Día del Trabajo. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Estado de las vías y cierres en varios departamentos

En cuanto a la red vial nacional, el coronel informó que actualmente hay afectaciones en 14 departamentos, con ocho cierres totales y 23 parciales.

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Entre los puntos de mayor atención mencionó cierres en Sácama (Boyacá), San Francisco (Putumayo), Tangua (Nariño) y varios corredores de Arauca, por lo que recomendó consultar las condiciones de las carreteras antes de iniciar cualquier recorrido.

Además, indicó que durante el puente festivo se espera la movilización de más de cuatro millones de vehículos en todo el país.

Policía también hizo llamado a no conducir bajo efectos del alcohol

Otro de los mensajes de la autoridad estuvo relacionado con la seguridad vial. Aunque destacó que en los puentes anteriores hubo un comportamiento positivo, reveló que desde el inicio de este operativo ya fueron detectados cuatro conductores manejando bajo los efectos del alcohol.

El coronel Parra advirtió que esa conducta pone en riesgo tanto al conductor como a otros usuarios de las vías y reiteró el llamado a tomar decisiones responsables durante el puente festivo.

Finalmente, insistió en que el éxito del plan retorno dependerá tanto del trabajo de las autoridades como del comportamiento de los ciudadanos. "Madrúguele, planee bien su viaje, tenga en cuenta el pico y placa regional, tenga en cuenta los reversibles", concluyó.