Tras 26 días paralizada por minga indígena, fue rehabilitada la vía Panamericana

Los indígenas del departamento colombiano del Cauca suspendieron este sábado los bloqueos a la Vía Panamericana tras llegar a un acuerdo que pone fin a la mayor protesta hecha hasta ahora contra el Gobierno del presidente Iván Duque.

El levantamiento del bloqueo de 26 días se logró después de más de dos semanas de negociaciones entre el Gobierno y la "minga" liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que pedía el cumplimiento de unos 1.300 acuerdos que alcanzaron las comunidades con Ejecutivos anteriores.

"Este acuerdo tiene como objetivo fundamental solucionar los problemas que históricamente se han quedado sin resolver, por exceder la capacidad de cumplimiento del Estado y porque los compromisos adquiridos en el pasado sobrepasaban la realidad fiscal colombiana", señaló el Gobierno en un comunicado.

Duque, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, había afrontado hasta el momento protestas de estudiantes y maestros, pero ninguna fue tan compleja como esta de los indígenas del Cauca, que dejó un saldo de un policía y un indígena muerto, y varias personas más heridas, así como vehículos dañados en ataques.

El bloqueo en diferentes puntos de la Vía Panamericana, que conecta al suroeste de Colombia con Ecuador, comenzó el pasado 11 de marzo y afectó a los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila, principalmente los dos primeros donde la población sintió el desabastecimiento de víveres y combustible.

Al presidir uno de sus Talleres Construyendo País en Aracataca, cuna del nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Duque subrayó este sábado que lo pactado con los indígenas tiene carácter realista y "materializable" y además encaja con su programa del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

"No más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones y no más venta de soluciones imposibles cuando se trata del diálogo social", afirmó.

Sobre las pérdidas económicas causadas por la protesta, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, afirmó que ésta tuvo un "impacto terrible" y afectó las exportaciones hacia Ecuador, por lo que pidió a la Fiscalía y al Gobierno judicializar a los responsables.

Bedoya detalló que el sector agropecuario dejó de recibir más de 80.000 millones de pesos (unos 25,6 millones de dólares), el de construcción más de 30.000 millones de pesos (unos 9,6 millones de dólares) y el de transporte más de 5.200 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares).

Al respecto, Duque afirmó este sábado que está dispuesto al diálogo con los movimientos sociales siempre y cuando sea sin presiones de sectores que actúan por cuenta propia y sin tener en cuenta el daño que sus acciones causan a los demás.

"Soy una persona abierta a dialogar con los ciudadanos, pero en el marco de la legalidad, de la Constitución, que es lo que nos debe unir a todos los colombianos", afirmó.

El mandatario, que en las últimas semanas condicionó una visita al Cauca para reunirse con los manifestantes al levantamiento de los bloqueos, no reveló si viajará en los próximos días a esa región del país.