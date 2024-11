Tras polémica por +57 desde el Congreso, buscan regular las letras de las canciones

Sigue la polémica por la canción +57 , que unió por primera vez a los más importantes exponentes del reguetón colombiano. Los reclamos por el contenido sexual vinculado a menores de edad han sido el tema de discordia desde diferentes sectores, incluso políticos.

Es por eso que durante la Plenaria de este martes 12 de noviembre en el Senado de la República, las senadoras Karina Espinosa (Liberal) y Sonia Bernal (Pacto Histórico) anunciaron que presentarán un proyecto de ley llamado Letras Decentes, con el que buscan regular a la industria musical para que no se promuevan canciones que promuevan la misoginia, la explotación sexual y la violencia de género.

“Tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes, y también radicamos una proposición para un debate de control político. Esta música proporciona la evidencia que escuchar letras de canciones de contenido sexual está asociado con futuras conductas de sexting entre adolescentes varones. Estos resultados sugieren que los chicos pueden ser especialmente susceptibles a mensajes líricos sobre sexualidad, lo que puede deberse en parte a expectativas sexuales de género”, señaló la senadora Espinosa.

Esto mientras son varios los proyectos de ley que buscan una mayor protección de los menores de edad en el país y que están olvidados en el Congreso de la República, como por ejemplo el proyecto de prohibición del matrimonio infantil que desde el mes de agosto espera su último debate en la Plenaria del Senado.

Publicidad

“Nos ha mostrado es lo normalizada que está la pedofilia en nuestra cultura colombiana y es tan crítico que hasta está escrito en la ley porque así nadie lo crea Colombia hoy es uno de los pocos países que permite el matrimonio infantil en el mundo ocupamos el puesto número 20 en la tasa de matrimonio infantil y somos uno de los pocos en los que este fenómeno no se ha reducido en las últimas décadas en parte porque ni siquiera nos lo proponemos”, señaló la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).