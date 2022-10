Traslado de guerrilleros a zonas veredales es satisfactorio: Rafael Pardo

El alto consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, habló con Ricardo Ospina en El Radar sobre lo que viene tras la última marcha de las Farc, son los ejes de la política de Gobierno, lo que viene de los campesinos y la reintegración a la vida civil de los exguerrilleros.



El funcionario se mostró satisfecho con el proceso de concentración de miembros de las Farc a las 26 zonas veredales.



“Me parece increíble imaginar que hace algunos años no hubiera sido posible ver lo que se ha visto con el traslado de guerrilleros a zonas veredales”, confesó.



Asimismo, explicó los tres ejes de implementación de los acuerdos de paz, los cuales beneficiarían a varios municipios, a campesinos y a exguerrilleros de las Farc: eje normativo, eje socioeconómico y territorial y el eje de reincorporación a la vida civil.



Eje normativo:



Según Pardo, para que los acuerdos se vuelvan realidad “es necesario expedir un conjunto de 112 normas, de las cuales se han expedido 17, de ellos hay seis actos legislativos y no menos de 40 leyes por fast track”.



Eje socioeconómico y territorial:



Explicó que el eje socioeconómico y territorial pretende que todos los municipios del país tengan actividades que tienen que ver con implementación de los acuerdos independientemente de que en esos municipios haya habido o no conflicto, así como aumentar la protección en la cobertura de seguridad social de los campesinos.



“Hay cerca de 500 municipios que no tienen la capacidad de ejercer su carácter de gobierno municipal. Hay puntos que van a tener una acción en los próximos 15 años que es el periodo de implementación y hay otros municipios que tendrán beneficios tributarios, o sea rebaja de impuestos de renta a empresas que se encuentren ahí”, reveló.



Destacó que hay 167 municipios en los cuales operarán los planes de desarrollo con circunscripción especial en la Cámara de Representantes.