Tres de cada diez comerciantes son extorsionados diariamente: Fenalco

El presidente de Fenalco aseguró que tiene reportes tanto de las autoridades como de los mismos comerciantes que en departamentos como Meta, Caquetá, Huila y Tolima se están presentando casos de extorsión.

“Puedo dar garantías que hay ciudades como Villavicencio donde las extorsiones son hechas por grupos guerrilleros, de eso no tenemos la menor duda, podemos afirmarlo que son las Farc, no solo por las denuncias que me hacen los comerciantes de Fenalco sino que los comandantes de policía del Meta y de Villavicencio confirman esta información”, dijo Botero.



Uno de los comerciantes afectados, le contó a Blu Radio que si hay guerrilleros de las Farc que los están extorsionando.



“Hemos sido víctimas de extorsión, efectivamente del mismo grupo de las Farc, no sé si haya sido de pronto por desconocimiento también de los acuerdos que tienen en La Habana, obviamente las personas que están aquí no son los cabecillas que manejan esos temas, algunos también tendrán la idea de no hacer parte de la desmovilización, porque hay muchos grupos también que se han manifestado sobre todo en el Meta en donde los cultivos ilícitos y la extorsión les representan recursos importantes”, explicó el comerciante.



Frente a esta situación, Miryam Janeth Barbosa, directora de Fenalco regional Meta, explicó que la situación es tan crítica que 3 de cada 10 comerciantes son extorsionados diariamente, “de grupos al margen de la ley, Bacrim y algunas de otras partes, sin embargo, la colaboración ha sido importante en términos de que los gremios se han blindado y capacitado en cómo responder este tipo de llamadas y también en esquemas de seguridad.



Según el gremio los casos de extorsiones que incluso van desde los mil y dos mil pesos, se están realizando a comerciantes y a los dueños de negocios en sectores como el turismo, ganadero, metalmecánica, talleres y algunos de distribución de víveres y abarrotes a otros departamentos.



Por eso, para los comerciantes la situación es muy crítica y por miedo a las represalias muchos no denuncian esta situación. “Cuando no son extorsiones a los ganaderos con las mismas vacunas de los paramilitares en su momento, también la guerrilla lo hace en las zonas de influencia y a los campesinos de la región, en todo lado y en cualquier momento pagamos a parte de los impuestos de la Nación, los impuestos de la guerra”.