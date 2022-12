Tribunal Superior de Bogotá define este miércoles si paro de pilotos es legal

Este miércoles, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá definirá si el paro de pilotos de Avianca, que completa 15 días, es legal o no.



Voceros de Acdac y de Avianca expondrán sus argumentos en audiencia pública.



El presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, capitán Jaime Hernández, informó que, ante la autorización expedida para la contratación de pilotos extranjeros como plan de contingencia para mitigar las afectaciones, le ha solicitado al procurador general intervenir e investigar la legitimidad de la resolución y en el conflicto con la aerolínea que ya completa 14 días.



"Con esa resolución hay que actuar administrativa y jurídicamente, también le hemos solicitado la presencia del señor procurador general porque no puede ser que el Estado esté violando todas las normas, de la mano del señor Efromovich, para romper esta huelga, ya se envió el documento y estamos seguros que el Procurador se va a poner al tanto", dijo el capitán Hernández.



Hernández catálogo la medida de la Aerocivil como ilegal, pues, según él, pone en riesgo la seguridad aérea colombiana y viola los estamentos del Código de Comercio, el Código Aeronáutico Colombiano y las leyes laborales.



"Está en riesgo la seguridad aérea con esta decisión que tomó la Aeronáutica Civil, no se pueden reemplazar los pilotos en huelga por pilotos internacionales".



