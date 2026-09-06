"Trump, el factor disruptivo que Occidente necesitaba": exprimer ministro británico Boris Johnson

El exprimer ministro británico Boris Johnson salió en defensa de la administración de Donald Trump, a la que calificó como un “factor disruptivo” frente a lo que describió como un ciclo de debilidad de Occidente. Lo hizo durante su participación en un evento de la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), liderada por el expresidente colombiano Iván Duque, en Bogotá.

Johnson puso como ejemplo la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, un escenario que, según dijo, era impensable en Reino Unido. “Es demasiado pronto para decir qué va a pasar allí. Pero creo que es bueno deshacerse de Maduro (...) No ha resuelto el problema de los chavistas, pero ahora hay más esperanza que antes”, afirmó.

También se refirió a la situación en Medio Oriente y reconoció que “la situación no pinta bien en el Estrecho de Ormuz”. Sin embargo, destacó los intentos de Trump por enfrentar a Irán, al considerar que se trata de una de las principales fuerzas destructivas del mundo. Y por mucho que te quejes de Trump, está dispuesto a usar medios radicales para lograrlo”, señaló.

En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Johnson advirtió que una eventual derrota de Kiev podría abrir la puerta a una ofensiva de China sobre Taiwán, con el objetivo de controlar buena parte de la producción mundial de semiconductores. También alertó sobre la posibilidad de que Vladimir Putin intente recuperar influencia sobre los países bálticos, Europa del Este y la antigua Yugoslavia.



El exjefe de gobierno británico cuestionó además la respuesta militar de Occidente y pidió acelerar el respaldo a Ucrania. “No hemos sido lo suficientemente rápidos para proporcionar a Ucrania lo que necesita. Necesitan más armas y más dinero. (...) Y hay mucho más que podríamos hacer. Hay 140.000 millones de dólares del dinero de Putin en una cuenta bancaria en Bruselas que podríamos tomar y entregar a los ucranianos para que luchen en su guerra”, afirmó.

Johnson insistió en que Ucrania debe mantener su independencia y, al mismo tiempo, expresó su deseo de que en algún momento pueda darse una reconciliación con Rusia, país cuya cultura dijo admirar. Según contó, intentó personalmente retomar el diálogo con Moscú, pero Putin se negó a recibirlo. “El gobierno de Vladimir Putin está empeñado en la venganza por lo que consideran humillaciones a finales del siglo XX. Eso es todo lo que quieren. Quieren que Rusia vuelva a ser una superpotencia”, dijo el exprimer ministro británico.

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Durante su visita a Colombia, Johnson también habló de su recorrido por Medellín, Guatapé, Barú y Cartagena, destinos que, según dijo, superaron sus expectativas. “He estado en unos 140 países alrededor del mundo. Pero esta es mi primera vez en Colombia, y no tenía ni idea de lo increíble que es. Mis hijos ya dicen que estas son las mejores vacaciones que han tenido”.

El exmandatario británico aprovechó además para pedir una mayor conexión aérea entre Colombia y Reino Unido. “Lo que realmente quiero son vuelos directos entre Londres y Bogotá, entre Heathrow y Bogotá. Creo que ese sería el mayor avance, porque tenemos que solucionar eso”. Johnson aseguró que espera que más británicos conozcan el país, al que describió como un destino exótico y todavía poco explorado por los turistas de su nación.

Por su parte, Iván Duque respaldó la ofensiva del gobierno de Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales y calificó como positivo el balance de su primer mes de gestión. “Lo evaluó muy bien. Fue un gobierno que el primer día hábil tuvo que enfrentar un terremoto (...) y que adicionalmente ha puesto en marcha una estrategia de seguridad y de reactivación económica”.

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Sobre la decisión del Gobierno de terminar los diálogos con los grupos armados, Duque también expresó su respaldo. “Aquí en Colombia ha existido la idea de que el diálogo es una forma de construir la paz. Pero la paz con impunidad nunca será paz (...) Yo respaldo esa determinación y creo que la paz se construye con el triunfo del imperio de la ley”, concluyó el exmandatario colombiano.