Tu madre nunca será una desconocida: nieto 119 de las Abuelas de Plaza de Mayo

Este argentino señaló que fue raptado apenas su madre dio a luz. “Yo hijo escuché tu llanto, escuché cómo llorabas, te vi irte y enseguida me encapucharon y no supe más nada hasta ahora”, dijo Mario repitiendo las palabras de su madre biológica. (Lea también: Argentina da la bienvenida a la nieta 117 de las Abuelas de la Plaza de Mayo ).





Este hombre, que es casado y tiene tres hijos, aseguró que su madre no tenía certeza si era “una nena o un varón”, y agregó que en medio de las lágrimas su progenitora le confesó que “siempre presintió que era un varón”.



La separación



Bravo dijo que su madre, para la época de lo sucedido, tenía otras dos niñas y trabajaba en un hotel para poder ofrecerles sustento y agregó que una noche cuando regresaba de sus labores fue detenida y recluida.



“Una noche llegaba de trabajar del hotel y nunca supo por qué la detuvieron, ella no era militante, no pertenecía a ningún partido político”, dijo el nieto 119.



Mario contó que el parto se dio dentro del penal y que su madre estuvo detenida dos años más.



Un caso único



El caso de Mario Bravo es particular pues contrario a los otros, él no se reencontró con su abuela sino con su madre.



“Eso no se sabe todavía porque hoy es un milagro, esta viva, no se sabe por qué la dejaron libre, hay otros casos donde los nietos o hijos eran recuperados más chiquitos y eran casos en que la mamá y el padre estaba vivo, este caso es especial por el tiempo transcurrido, 38 años después”, dijo Mario.



“Siempre supe que era adoptado”



El nieto 119 manifestó que siempre supo que era adoptado, que sus padres de crianza le dieron todo su amor y que nunca les reprochó nada, por el contrario, señaló que les guarda un amor inmenso y está muy agradecido por todo lo que le ofrecieron.



Pese a esto, Mario señaló que “hay cosas que siempre desde chico vas atando cabos, hablas con alguien, escuchas gente que viene hablando, que aparece en tu vida, sabes que no perteneces a esa familia, aceptas el amor, tienes una crianza feliz, pero vos sabes que no perteneces ahí y vas escuchando, coinciden las fecha y la generación nuestra del 75,76, 77 y 78 tienen sus dudas”.



Confesó que llegó a Las Abuelas de Plaza de Mayo por las curiosidades que siempre tuvo y porque cuando se tienen hijos se necesita tener respuestas a muchas cosas.



“Estamos llegando a una edad donde somos padres y es mucha la sensibilidad que estamos teniendo al ser padres, tus hijos te llegan mucho y necesitas respuestas para ellos, saber tus orígenes”, concluyó.



