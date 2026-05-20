Tumban medida que buscaba proteger al Parque Nacional de Los Nevados de turismo masivo

El Tribunal Superior de Ibagué tumbó el pico y placa en la vía Murillo–Manizales y ordenó que la medida deje de aplicarse desde el próximo 1 de julio de 2026.

La decisión quedó consignada en una providencia emitida el 19 de mayo dentro del proceso de tutela relacionado con el manejo ambiental y vial del corredor que atraviesa el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Aunque la restricción continuará vigente hasta el 30 de junio, el Tribunal dejó claro que, desde julio, el Gobierno Nacional y la concesionaria encargada de la carretera asumirán completamente el manejo del tránsito y las medidas para controlar la movilidad en la zona.

La Sala Laboral también ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones coordinar un plan de choque o de emergencia junto con entidades nacionales, ambientales y territoriales, documento que deberá presentarse antes de finalizar junio.



En la misma decisión, el Tribunal negó modificar las actuales restricciones y aplazó, por ahora, la apertura de un incidente de desacato solicitado dentro del proceso.