En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tumban medida que buscaba proteger al Parque Nacional de Los Nevados de turismo masivo

Tumban medida que buscaba proteger al Parque Nacional de Los Nevados de turismo masivo

La medida, que cobija la vía Murillo–Manizales, dejará de aplicarse desde el próximo1 de julio.

Vía Murillo–Manizales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El Tribunal Superior de Ibagué tumbó el pico y placa en la vía Murillo–Manizales y ordenó que la medida deje de aplicarse desde el próximo 1 de julio de 2026.

La decisión quedó consignada en una providencia emitida el 19 de mayo dentro del proceso de tutela relacionado con el manejo ambiental y vial del corredor que atraviesa el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Aunque la restricción continuará vigente hasta el 30 de junio, el Tribunal dejó claro que, desde julio, el Gobierno Nacional y la concesionaria encargada de la carretera asumirán completamente el manejo del tránsito y las medidas para controlar la movilidad en la zona.

Lea también:

Montañista muerto en Nevado del Tolima
Nación

Recuperan cuerpo de montañista tras excursión fatal en el Parque de Los Nevados

nevados-plan-ambicioso-tolima.jpg
Medio Ambiente

Tolima lanza plan pionero para erradicar el retamo espinoso en el Parque de los Nevados

La Sala Laboral también ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones coordinar un plan de choque o de emergencia junto con entidades nacionales, ambientales y territoriales, documento que deberá presentarse antes de finalizar junio.

En la misma decisión, el Tribunal negó modificar las actuales restricciones y aplazó, por ahora, la apertura de un incidente de desacato solicitado dentro del proceso.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Parques Naturales

Volcán Nevado del Ruiz

Manizales

Publicidad

Publicidad

Publicidad