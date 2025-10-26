En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Recuperan cuerpo de montañista tras excursión fatal en el Parque de Los Nevados

Recuperan cuerpo de montañista tras excursión fatal en el Parque de Los Nevados

En Salento, Quindío, organismos de rescate y habitantes de la Alta Montaña recuperaron el cuerpo de Jefferson Ramírez, un montañista que cayó a un abismo y que estaba perdido desde hace tres días.

Montañista muerto en Nevado del Tolima
Montañista hallado sin vida en Nevado del Tolima.
Foto: suministrada organismos de rescate.
Por: Nelson Murillo Escobar
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

A lomo de caballo fue transportado el cuerpo del montañista Jefferson Ramírez desde el Nevado del Tolima hasta el Valle de Cocora, en Salento (Quindío). El joven había desaparecido esta semana y fue hallado en una zona montañosa del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción del Tolima.

Vea también:

  1. Montañista muerto en Nevado del Tolima
    Montañista hallado sin vida en Nevado del Tolima.
    Foto: suministrada organismos de rescate.
    Nación

    Hallan sin vida a montañista de Manizales desaparecido mientras ascendía al Nevado del Tolima

David Echeverry, coordinador de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Salento, confirmó el hallazgo:

Se encontraba desaparecido hace más o menos tres días. Se realizaron todas las actividades de búsqueda y rescate por moradores de la zona y entidades de la jurisdicción del Tolima, hasta dar con el paradero de él. Desafortunadamente, cayó por un abismo, es la información que nos dan”.

El joven manizaleño había salido desde el Valle de Cocora, en Quindío, hacia la finca La Primavera, camino al Nevado, pero perdió todo tipo de contacto con su familia, que dio aviso a las autoridades.

El miércoles, según informaron organismos de socorro, se realizaron monitoreos con montañistas y moradores por las rutas que Ramírez habría tomado, pero no se obtuvieron resultados. Por ello, el jueves se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se reinició la búsqueda con el apoyo de once montañistas experimentados.

En la mañana del viernes, el grupo halló indicios del joven y, finalmente, su cuerpo fue localizado a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso del cañón, donde no hay señal de comunicación. Según explicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, los socorristas debieron descender desde el nevado para activar las maniobras seguras de rescate.

Recuperan cuerpo de montañista tras excursión fatal en el Parque de Los Nevados
Jefferson Ramírez cayó a un abismo en el Parque Los Nevados.
Foto: Suministrada

“Esta situación nos pone en alerta sobre la responsabilidad que tienen las personas que realizan este tipo de actividades de alto riesgo, que pueden terminar en trágicos desenlaces”, advirtió Vélez.

Publicidad

La Defensa Civil reiteró el llamado a los excursionistas a utilizar sistemas de geoposicionamiento, marcar rutas y llevar GPS en campo antes de emprender recorridos por zonas de alta montaña.

El caso ha causado consternación en la comunidad, ya que Ramírez era un reconocido montañista de la región y trabajaba en una tienda de productos para senderismo. Tras el rescate, las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Quindío para las diligencias correspondientes.

Este es el tercer fallecimiento de un visitante en el Parque de Los Nevados durante el año, un territorio de belleza imponente, pero de condiciones extremas que exigen preparación y precaución.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tolima

Parques Naturales

Publicidad

Publicidad

Publicidad