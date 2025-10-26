Recuperan cuerpo de montañista tras excursión fatal en el Parque de Los Nevados

A lomo de caballo fue transportado el cuerpo del montañista Jefferson Ramírez desde el Nevado del Tolima hasta el Valle de Cocora, en Salento (Quindío). El joven había desaparecido esta semana y fue hallado en una zona montañosa del Parque Nacional Natural Los Nevados, en jurisdicción del Tolima.

David Echeverry, coordinador de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Salento, confirmó el hallazgo:

“Se encontraba desaparecido hace más o menos tres días. Se realizaron todas las actividades de búsqueda y rescate por moradores de la zona y entidades de la jurisdicción del Tolima, hasta dar con el paradero de él. Desafortunadamente, cayó por un abismo, es la información que nos dan”.

El joven manizaleño había salido desde el Valle de Cocora, en Quindío, hacia la finca La Primavera, camino al Nevado, pero perdió todo tipo de contacto con su familia, que dio aviso a las autoridades.



El miércoles, según informaron organismos de socorro, se realizaron monitoreos con montañistas y moradores por las rutas que Ramírez habría tomado, pero no se obtuvieron resultados. Por ello, el jueves se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se reinició la búsqueda con el apoyo de once montañistas experimentados.

En la mañana del viernes, el grupo halló indicios del joven y, finalmente, su cuerpo fue localizado a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso del cañón, donde no hay señal de comunicación. Según explicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, los socorristas debieron descender desde el nevado para activar las maniobras seguras de rescate.

Jefferson Ramírez cayó a un abismo en el Parque Los Nevados. Foto: Suministrada

“Esta situación nos pone en alerta sobre la responsabilidad que tienen las personas que realizan este tipo de actividades de alto riesgo, que pueden terminar en trágicos desenlaces”, advirtió Vélez.

Publicidad

La Defensa Civil reiteró el llamado a los excursionistas a utilizar sistemas de geoposicionamiento, marcar rutas y llevar GPS en campo antes de emprender recorridos por zonas de alta montaña.

El caso ha causado consternación en la comunidad, ya que Ramírez era un reconocido montañista de la región y trabajaba en una tienda de productos para senderismo. Tras el rescate, las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Quindío para las diligencias correspondientes.

Este es el tercer fallecimiento de un visitante en el Parque de Los Nevados durante el año, un territorio de belleza imponente, pero de condiciones extremas que exigen preparación y precaución.