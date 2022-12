Tutelatón en todo el país para exigir pago de salarios de trabajadores de Esimed

La situación de Esimed no se ha solucionado. A pesar de que se habla de que ya podría haber un acuerdo entre los accionistas dueños de esta empresa y de la EPS Medimás con dos inversionistas extranjeros que comprarían la totalidad de las acciones de las compañías, cientos de empleados de Esimed aun hoy tienen salarios atrasados desde octubre.



Desde hace varios días, los empleados iniciaron una tutelatón para exigir el pago de sus sueldos que empezaron a tener retrasos desde antes de octubre por todos los problemas financieros de la red de la administradora de más de 30 clínicas en todo el país.



Los jueces rápidamente resolvieron que los pagos debían ser entregados. Uno de los casos es el de una enfermera de Magdalena que tuteló porque desde el 15 de octubre dejó de recibir su remuneración.



La enfermera ganaba un salario básico de $ 853.374 pero desde el 15 de octubre el dinero dejó de llegar. Un mes después a la enfermera le notificaron que, en adelante, por el cierre de las clínicas, su trabajo debía ser desde su casa porque la compañía había resuelto un plan de reinvención que necesitaba tener ausente a los trabajadores por un tiempo. Un mes después la enfermera sigue en su casa esperando que le paguen sus salarios adeudados y que la afilien nuevamente a la seguridad social para que ella y su familia puedan pedir citas al médico. La enfermera interpuso su tutela señalando que la falta de pago había afectado su dignidad y la de su familia.

Sin embargo, la opinión de Esimed no es la misma. Una vez el juez consultó a la empresa para entender sus argumentos, la representante legal dijo que la tutela no era el medio ideal para resolver el conflicto y negó que se estuviese afectando su mínimo vital por el pago de octubre.



“La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de acreencias laborales dado su carácter subsidiario, y ante la existencia de medios judiciales específicos para la solución de este conflicto. Se le han cancelado salarios hasta la primera quincena del mes de octubre, por lo tanto, no hay un incumplimiento prolongado e indefinido según lo ha explicado la jurisprudencia constitucional”, explicó la abogada.



Esa argumentación no fue suficiente para el juez que resolvió, con base en el derecho al pago oportuno del salario, que la empresa debía entregarle en no menos de 48 horas los saldos pendientes a la empleada y las prestaciones sociales a las que tiene derecho según la Constitución. Pero el pago hasta ahora no ha llegado.



Esta misma situación se repite con cientos de trabajadores que hoy no se encuentran en los pasillos de las clínicas prestando sus servicios médicos y administrativos, sino que siguen en sus casas esperando que se resuelva el camino de la empresa en la que algunos llevan media vida trabajando.



Las clínicas permanecen deshabitadas porque se está desarrollando un plan con una supuesta inversión de $ 70.000 millones de parte de los dueños para poder levantar a la compañía. Pero con la llegada de un posible nuevo dueño que se mantiene en la sombra, no se sabe qué ocurrirá con los empleados ni con el dinero capitalizado para el plan de mejora, y tampoco con los salarios de la enfermera y sus compañeros.



El viernes pasado hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo con los representantes de Medimás y Esimed y los trabajadores. Según fuentes la reunión concluyó con un compromiso de capitalizar recursos de Medimás para pagar los salarios de los trabajadores de Esimed, dado que ambas empresas pertenecen al mismo grupo de accionistas. El próximo 08 de enero habrá otro encuentro en la Superintendencia de Salud para conocer los detalles del negocio de venta, que ya habría sido acordado.



Los trabajadores por ahora seguirán esperando que los afilien a las EPS para poder recibir atención médica como el resto de empleados del país, así como el pago por su trabajo que no ha sido reconocido.

