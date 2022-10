“Tuve la grandiosa oportunidad de despedirme” de Hugo Chávez: Rigoberta Menchú

hablar sobre su último encuentro con el extinto presidente de Venezuela, su amigo.

“Planteé mi visita a Venezuela para saludar a Nicolás Maduro y ministros y por otra razón confidencial que quedará en mi corazón, que llevaré conmigo siempre”, dijo Menchú, de 53 años, y quien a pesar de la insistencia no quiso revelar detalles de su encuentro con Chávez, quien murió este 5 de marzo.

“El chavismo puede seguir en el poder en Venezuela. Hay un pueblo muy internado en gratitud, gente invisibilizada que no había tenido su lugar. No puedo ver un Gobierno venezolano que no sea progresista”, concluyó.

Conozca en este especial de Noticias Caracol todos los detalles sobre la muerte del mandatario venezolano, las reacciones a nivel mundial y el futuro político de Venezuela, entre otros.

