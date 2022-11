Un niño menor de siete años no razona aún: congresista partidario del castigo físico

Un duro debate se vivió en la Plenaria de la Cámara frente al proyecto de ley que busca prohibir los castigos y el maltrato físico en los hogares del país. La iniciativa estuvo a punto de hundirse, pues muchos congresistas argumentan que el Estado no debe entrometerse en la crianza de los padres.

En Mañanas BLU debatieron dos parlamentarios con posiciones encontradas sobre el tema: de una parte, estuvo Julián Peinado que fue el ponente de la iniciativa; por la otra, dio sus argumentos Jorge Eliécer Tamayo.

Tamayo, abogado y docente, aseguró de manera sorprendente que los niños menores de siete años no razonan.

“El niño del año cero de vida, después del alumbramiento, hasta los siete años, no razona. Él no tiene pensamiento. Él está recibiendo información, está estructurando unas ideas que después le van a regular su pensamiento y su capacidad de pensar”, sostuvo Tamayo.

“Razonar es relacionar, él no raciona. Él se guía por instinto”, sostuvo el congresista.

De acuerdo con el congresista del Partido de la U, no es cierto que él haya dicho que a los niños haya que pegarles como animales.

“Yo no estoy diciendo de ir a maltratar, por ejemplo, sin que fuera una forma fea, usted retira al niño y le da una palmada”, declaró.

“Es una línea delgada”, añadió.

En defensa del proyecto habló el representante Julián Peinado. Cuestionó que se diga que los hijos son propiedad de los padres y se puede hacer lo que sea con ellos. El legislador dijo que lo que se busca es evitar tratos humillantes, degradantes y crueles.

“Está comprobado científicamente que eso lo que hace es daños al niño”, declaró.

“Hay que hacer respetar la dignidad del niño y los derechos del mismo”, afirmó Peinado, quien dijo que es necesario poner límites al derecho de corrección de los padres.

Escuche este debate en Mañanas BLU: