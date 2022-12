Un sismo de baja magnitud podría causar grandes daños en Colombia: experto

Armando Espinosa Baquero, miembro del observatorio sismológico de la Universidad del Quindío, aseguró que pese a los avances que se han presentado en los últimos años en esta materia, los colombianos aún no han realizado los ajustes necesarios para evitar una tragedia en un evento como estos.



“Una ley reciente ha ordenado que las ciudades colombiana de más de 250.000 habitantes deben hacer un estudio local del suelo y tenemos que muy pocas ciudades han hecho esa actualización”, dijo el experto indicando que Armenia, ciudad donde un terremoto en 1999 dejó más de mil muertos, es una de las regiones donde no se ha cumplido con esta orden.



“Tenemos construcciones en los barrios populares donde no se ha aplicado ninguna norma, donde todo se ha hecho a ojo y podemos esperar muchos daños, incluso, en un sismo que no sea de gran magnitud”, agregó.



Espinosa indicó que los terremotos de Popayán y Armenia han dejado crudas enseñanzas, pero que “ningún país del mundo está totalmente preparado para un evento de gran magnitud”, y aseguró que por lo menos las nuevas construcciones que han cumplido con las normas permitirán no tener pérdidas humanas.



“Al menos los edificios de cierto tamaño se cumplen esas normas y en un próximo sismo esos edificios van a responder bien, van a soportar y al menos no vamos a tener pérdidas de vida en ese tipo de construcciones”, concluyó.