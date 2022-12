Una cosa es la protesta, otra, el vandalismo: Farc tras suspender campañas

El partido político Farc anunció que suspende su campaña electoral para los comicios de 2018 tras las protestas que han sufrido en los primeros actos y que consideran que forman parte de "un plan coordinado" contra ellos.

En entrevista con BLU Radio, el excomandante y hoy aspirante al Senado Iván Márquez manifestó que las protestas ya se convirtieron en actos vandálicos que ponen en riesgo la vida de los exmilitantes de la organización.

“Una cosa es el derecho a la protesta, pero no se puede llamar derecho a la protesta destruir carros. Atacarnos con varillas, con ladrillos. Esos ya son delitos que están contemplados en la legislación y, por lo tanto, deberían tener un tratamiento judicial que denominamos vandálicas”, expresó.

Añadió que, en las actuales circunstancias, las agresiones representan un riesgo, más cuando la Farc ha demostrado que tiene voluntad para sentar las bases de la paz.

“Nosotros no estamos promoviendo ningún acto agresivo contra otros candidatos”, dijo, tras agregar que le preocupa el rumbo que tomó el acuerdo de La Habana.

De otro lado, el vicepresidente Óscar Naranjo, desde Nariño, rechazó las agresiones en las campañas políticas.

"Me atrevo a decir que aún hay colombianos que no hemos desarmado nuestros espíritus. La agresión que he visto en la campaña realmente no se compadece con el paso hacia adelante que dio una organización con la firma de un acuerdo de paz”, dijo.

El general en retiro hizo un llamado a la tolerancia para avanzar hacia la implementación de lo acordado con Farc.

Luego de que la Farc anunciara una demanda en contra del Centro Democrático por, supuestamente, promover hechos violentos en contra de candidatos de la exguerrilla, el uribismo se defendió.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe expresó su rechazo a los incidentes violentos que han ocurrido en contra de candidatos de la Farc. Añadió que su partido, el Centro Democrático, también ha sido víctima de este tipo de hechos.

El C Democrático pidió siempre que responsables de delitos atroces no tuvieran elegibilidad política, o que previamente cumplieran una condena razonable, pidieran perdón y repararan las víctimas.



Y rechazamos incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 9, 2018

