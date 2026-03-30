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Blu Radio  / Nación  / Una de las mujeres abatidas en operativo contra 'Iván Mordisco' sería menor de edad

Una de las mujeres abatidas en operativo contra 'Iván Mordisco' sería menor de edad

El operativo, que tenía como objetivo principal a 'Iván Mordisco', dejó un saldo de cuatro mujeres y dos hombres muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la sede del instituto en Villavicencio para las labores forenses pertinentes.

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