Una de las mujeres abatidas en operativo contra 'Iván Mordisco' sería menor de edad

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, entregó un reporte detallado sobre el avance en la identificación de las seis personas fallecidas durante una reciente opera.

El operativo, que tenía como objetivo principal a 'Iván Mordisco', dejó un saldo de cuatro mujeres y dos hombres muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la sede del instituto en Villavicencio para las labores forenses pertinentes.



Hallazgos sobre la presunta menor de edad

Uno de los puntos más críticos del informe forense es la alta probabilidad de que una de las víctimas sea una menor de edad. Según explicó el doctor Cortés, los trabajos realizados por el equipo de odontología forense han permitido estimar que una de las mujeres no identificadas tendría entre 16 y 17 años.

A pesar de estos indicios, la plena identidad de la joven no ha podido ser establecida mediante dactiloscopia, ya que no se encontró coincidencia en el cruce de información de los sistemas de datos. Ante esta situación, el instituto deberá recurrir a pruebas de genética para confirmar tanto su edad como su nombre.



Identificación de las otras víctimas

Hasta el momento, Medicina Legal ha logrado la plena identificación de cuatro de los seis cuerpos mediante el cotejo de huellas dactilares. El director Cortés destacó que todas las víctimas identificadas son personas muy jóvenes:



Camilo Orozco Biscu, de 19 años

Angelina Andrea González Córdoba, de 18 años

Jefferson José Rincón Becerra, de 24 años

Claudia Janet Valencia, de 26 años

Respecto a las dos mujeres restantes que permanecen sin identificar, se estima que sus edades oscilan alrededor de los 25 años, sumado al caso mencionado de la presunta menor de edad.



El desafío de las pruebas genéticas y la ausencia de familiares

Para completar el proceso de identificación de las dos mujeres pendientes, el instituto requiere obligatoriamente de la colaboración de sus parientes. El procedimiento implica la toma de muestras de ADN de los padres para realizar un cotejo familiar que permita determinar la identidad de manera científica.

Sin embargo, el doctor Cortés reveló una situación preocupante: hasta la fecha, ningún familiar o doliente se ha acercado a las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio para reclamar alguno de los seis cuerpos, ni siquiera los de aquellos que ya han sido plenamente identificados



En caso de que nadie reclame los restos, la información será almacenada en un banco de perfil genético a la espera de que algún familiar se presente en el futuro para realizar el cruce de datos necesario.

Escuche aquí la entrevista: