Una llamada no soluciona un problema así: Comisión de Relaciones Exteriores

Congresistas que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, aseguran que un incidente de esta gravedad no se puede solucionar con una sola llamada.

“Parece que el presidente Juan Manuel Santos no entiende lo que significa la palabra soberanía, ni lo que eso implica cuando es presidente de un país. Es inadmisible que en una sola llamada se solucione un incidente tan grave como es la invasión o la incursión de tropas venezolanas armadas a territorio colombiano”, aseguró en diálogo con BLU Radio la representante Tatiana Cabello del Centro Democrático.

El representante Alfredo Deluque del Partido de la U aseguró que la simple conversación entre los dos mandatarios no puede ser el mecanismo empleado para solucionar un problema como este:

“El hecho debe quedar así, Colombia debe mandar las notas diplomáticas de protesta precisas que den cuenta de una invasión de espacios colombiano por parte de militares del vecino país.Esto no puede quedar en una simple conversación, no puede ser simplemente una petición de salida de nuestro territorio, sino que debe ser una protesta formal diplomática utilizando los mecanismos creados para que esto no se vuelva a presentar”.

Los congresistas reiteraron que una vez más la diplomacia del presidente Santos permite que Nicolás Maduro tape con cortinas de humo los problemas internos de su país.