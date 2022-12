Una vagina no me haría más mujer: Alondra, primera trans que busca ser alcaldesa

Fredy Armando Metaute Escudero, a quien hoy todos conocen como Alondra, en entrevista con Blu Radio cuenta que desde los 8 años comenzó a aceptar su tendencia trans, cuando asistió a una fiesta disfrazada de mujer, específicamente de la cantante Rocío Durcal. (Lea también: De brillante ejecutivo a la miseria: la trágica historia de Adrián Hernández )



Esta mujer trans, de 38 años, cuenta que viene “de una familia humilde, campesina y desde muy niña sentía gustos diferentes. A pesar de que tenía cinco hermanos y una hermana, siempre quise ponerme la ropa de mi hermanita”.



Ahora, 30 años después, dice que quiere acabar la corrupción y el clientelismo en su municipio natal, por lo que busca ser la primera mujer trans en llegar a la Alcaldía.



"Yo no nací para ser peluquera; nací para ser líder (…) terminé de candidata a la Alcaldía porque le heredé la política a mi padre, mi papá siempre fue un ejemplo para mí, también tengo un tío que me enseñó a trabajar", narró la candidata a Blu Radio.



Además se describe como "un gancho muy fuerte para los políticos porque yo muevo masas, siempre he sido una gran líder".



Alondra, del Polo Democrático Alternativo, asegura que “una vagina no me haría más mujer”, pero promete que, si gana la Alcaldía, luchará “para que Sopetrán vuelva a renacer, vuelva a ser la capital frutera de Colombia”.