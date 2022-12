Unidental competirá estratégicamente con clínicas odontológicas colombianas

que funciona desde 1998, ha creado un grupo fuerte llamado Dentalliance que también opera en Gran Bretaña, Italia y Rumania y que puede tener una facturación de todas sus unidades superior a los 60 millones de euros o más de 160 mil millones de pesos.

Publicidad

Unidental es la segunda cadena de clínicas odontológicas de España después de Vitaldent, que es de un uruguayo que se llama Ernesto Colman, y cuenta con más de 160 clínicas entre propias, asociadas y franquiciadas.

Este negocio de las clínicas se basa en precios, hasta un 50% menos que el ofrecido por un odontólogo que atiende en su consultorio, y se ha apoyado en planes de financiación.

Publicidad

El negocio de Unidental varía un poco el modelo de franquicias. En el caso de su llegada a otros países lo que hacen es sumar clínicas ya establecidas a su marca y les venden sus productos, lo que disminuye su nivel de inversiones y tiempo en colonización de mercado.

Publicidad

Este negocio de las clínicas no es nuevo en Colombia, lleva años y también está en competencia constante. Tomó fuerza con la Ley 100 porque en ese momento se limitaron los servicios para los afiliados al sistema en aspectos relacionados con la salud oral. El negocio creció porque cuando las personas pedían sus citas no eran atendidas de forma tan inmediata y al momento de hacerlo, la dedicación del odontólogo no es igual a la que ofrece una clínica o un consultorio independiente.

Y ahí se establecieron clínicas como Sonría, que tiene 76 clínicas en 36 ciudades y muy enfocada a estratos 2 y 3.

Publicidad

Dentisalud es otra de las compañías que manejan el negocio en Colombia con unas 40 clínicas. Marlon Becerra con su Unidad de Estética Dental es otra de las grandes con más de 20 sedes.

Publicidad

Este tema de las clínicas también ha sido una buena salida para la cantidad de odontólogos que se gradúan cada año en el país, de los que puede haber unos 35 mil a 40 mil.

Con Juan Fernández , periodista El Espectador.