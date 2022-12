Universidad Distrital anuncia suspensión del calendario académico

El consejo académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suspendió temporalmente el calendario académico contenido en la Resolución 182 de diciembre 19 de 2017.



Dictó además otras disposiciones sobre ciertas actividades académicas que no pueden suspenderse por su especial impacto en los diferentes procesos misionales de la Institución.



La resolución empieza a regir a partir del 1 de noviembre de manera temporal mientras se permita el acceso a las instalaciones para el normal desarrollo de las clases.



"La determinación de suspender las actividades académicas del presente semestre académico significa que las actividades se reanudarán una vez se logre la normalidad académica y el retorno a las aulas de clases, lo cual no implica la cancelación o terminación anticipada del semestre respectivo", informa el documento.



El órgano de dirección invito a los integrantes de la comunidad universitaria a retornar plenamente las actividades académicas misionales de la Universidad Distrital.



El Consejo Académico exceptúa de la medida transitoria de suspensión del calendario académico actividades de coordinación académico - administrativa y de bienestar universitario; actividades académicas de posgrado y las relacionadas con trabajos de grado; las ceremonias de grado; los convenios de proyección social, consultoría y asesoría; los congresos, conferencias y seminarios que se encuentren en curso; las convocatorias internas y externas; los cursos libres y programas de extensión; las pasantías y las prácticas pedagógicas que desarrollan los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación en instituciones escolares; los procesos de inscripción, registro y admisión de estudiantes; los procesos de transferencias internas, externas y reingresos, en especial los excepcionales como parte del programa académico transitorio de retorno; el proceso de autoevaluación, autorregulación, acreditación y/o renovación del registro calificado; además de los proyectos de investigación en curso quedan excluidos.



En tal sentido, el órgano de dirección invito a los integrantes de la comunidad universitaria a retornar plenamente las actividades académicas misionales de la Universidad Distrital.



En el considerando del documento, el Consejo Académico señala que en sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2018, frente al desarrollo del movimiento por la defensa de educación superior en Colombia, a través de un comunicado a la comunidad universitaria y opinión pública, expresó unánimemente el apoyo y respaldo a las justas reclamaciones que promueve el movimiento universitario nacional; sin embargo, consideró que la mejor manera de apoyar a la causa es manteniendo la universidad abierta para fortalecer los escenarios de diálogo y debate que aporten de manera significativa con propuestas y alternativas de solución a la coyuntura actual; al tiempo que en su comunicación invitaba a desbloquear las instalaciones en procura de garantizar el normal desarrollo de las actividades acacadémicas.



Indica también la resolución que el Consejo Académico ha respetado la decisión de los estudiantes de mantenerse en paro y han otorgado las garantías para la protesta pacífica y la movilización estudiantil.

