Uno no sabe cuánto quiere a alguien hasta que ya no está: hermana de Ilse Ojeda

Alejandra Ojeda, habló con BLU Radio sobre la condena que recibió Juan Valderrama por el asesinato de su hermana Ilse Ojeda.

Precisó que ella y su familia viven una pesadilla por culpa del crimen y que esperan que el hombre pague toda la condena en la cárcel sin que haya beneficios que le permitan salir con anterioridad.

Cabe resaltar que Valderrama fue condenado

a 36 años de prisión por feminicidio y desaparición forzosa.

“Podemos decir que la condena es una buena condena si se cumple a cabalidad, además, porque le pusieron a pagar una multa al estado”, dijo Alejandra.

No obstante, Alejandra asegura que, a pesar de la condena, la pesadilla para la familia no termina.

“Tratamos de no pasar por los lugares que frecuentaba mi hermana, la extrañamos en las reuniones y compartir en fechas especiales”, precisó.

“Uno no sabe cuánto quiere una persona hasta que ya no está, cuando no llega para tu cumpleaños, cuando ya no la puedes tener cerca”, añadió Alejandra.

