Unos 11 militares más y exfuncionarios del DAS, a declarar por crimen de Garzón

El rompecabezas que está intentando armar la Fiscalía para descifrar en realidad quién ayudó a matar a Jaime Garzón tiene nuevas piezas.BLU Radio tuvo acceso a información privilegiada sobre la investigación, que según fiscales, va por buen camino ( Escuche también: Fiscalía cita a versión libre a Rito Alejo del Río por crimen de Jaime Garzón ).

Son al menos las decisiones en marcha:

La primera y más importante

Además del llamado a declarar al general Rito Alejo del Río , La Fiscalía prepara el llamado a dar explicaciones a por lo menos 11 militares más. Todos, integrantes de la Décimo Tercera Brigada.

BLU Radio conoció que uno de esos llamados es el mayor Mario Duarte, quien según los indicios de los investigadores, era el directo encargado de seguir a Garzón, de hacer labores de inteligencia de sus movimientos, sus rutinas, sus amigos y círculo familiar.

Junto al mayor Duarte, había otro mayor, dos capitanes, cuatro tenientes y al menos tres suboficiales que seguían a Garzón y que, además, habrían construido un falso dossier del periodista, que a su vez, habría sido a Carlos Castaño para impulsar su asesinato.

Este falso dossier incluía a sus supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc y el ELN, su supuesta cercanía con alias ‘Tirofijo’, alias’ Raúl Reyes’ y alias ‘Gabino’.

“Era un burdo montaje lleno de datos fantasiosos e irreales que terminaron en manos de los paramilitares”, le dijo a BLU Radio uno de los investigadores.

Pero hay más cabos sueltos

La Fiscalía no descarta el llamado a declarar a exfuncionarios del desaparecido DAS, que también participaron en los seguimientos a Garzón, en la elaboración de esos informes para los paramilitares y no se descarta que hayan participado en la desviación de la investigación. Recordemos que fue el DAS de la época el que capturó al supuesto asesino de Garzón, alias ‘El Bochas’, quien años después fue absuelto porque la justicia demostró que no tenía nada que ver con el crimen ( Lea también: Inteligencia militar siempre consideró a Jaime Garzón como un enemigo: Abogado ).

Ahí aparece otro nombre: María Amparo Arroyave, la mujer que llegó ante las autoridades a decir que había visto a los sicarios que mataron al humorista. Dio características específicas de su rostro cuando se comprobó que llevaban casco.

En resumen, al menos 11 militares, un grupo de exfuncionarios del Das y falsos testigos hacen parte del rompecabezas.

El 29 de agosto, el coronel Jorge Plazas Acevedo será escuchado por la Fiscalía, quien, según conoció BLU, ha ofrecido ‘prender el ventilador en el máximo nivel’, es decir, los salpicados serán muchos más.

Además, fiscales del caso recibirán vía satélite una declaración de alias ‘Don Berna’ sobre el caso Garzón.