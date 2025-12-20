En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Mbappé iguala récord histórico de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año natural

Mbappé iguala récord histórico de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año natural

Da alcance Mbappé los 59 goles en 2013 de Cristiano Ronaldo. El el portugués lo logró en 50 partidos y el francés ha necesitado 58.

Este fue el mensaje de felicitaciones que le dio Kylian Mbappé al PSG por salir campeón
Mensaje de Mbappé al PSG por haber ganado la Champions
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad