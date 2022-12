Uribe "es el colmo del cinismo del descaro y la rapacidad": Fernando Vallejo

extrovertidos, no se tuercen. Todos los gamines votarán por Óscar Iván Zuluaga”.

Al respecto, Vallejo aseguró que el trino"es vergonzoso” y más si proviene de un expresidente que tuvo ocho años para resolver el problema de la indigencia y no lo hizo.

“Es el colmo del cinismo del descaro y la rapacidad”, aseguró.

Sobre el caso de ‘Calidoso’, el habitante de la calle asesinado con fuego y gasolina en Bogotá, dijo que no le gusta hablar mucho de esas cosas, pero calificó de “monstruoso, desgarrador y miserable” ese tipo de actos.

Una de las imágenes más “conmovedoras” y que le “llega al alma” es la de los indigentes acompañados de los perros, afirmó el escritor, al revelar que cuando era un jóven dormía en la calle porque no tenía qué comer, "como muchos aquí”.

“Yo no solo quiero a los animales sino que los defiendo y si usted no entiende, esta cosa del voto en blanco es para defenderlos porque necesitamos que llegue a la presidencia un hombre noble, con moral y no uno sinvergüenza”, puntualizó.