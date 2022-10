Uribe explica primer desacuerdo con Duque por negociación para levantar minga indígena

El expresidente y senador Álvaro Uribe, en entrevista con Mañanas BLU, expresó su desacuerdo con el Gobierno Duque tras la firma de un acuerdo para levantar las protestas indígenas que bloqueaban la vía Panamericana en el Cauca.



“En la parte con la que estoy respetuosamente en desacuerdo es en haber firmado”, sostuvo.



En sus declaraciones, Uribe aseguró que los manifestantes tenían infiltrados terroristas.



“Nunca he estado de acuerdo con firmar con personas que al otro lado tienen infiltrados terroristas y que han cometido acciones criminales”, indicó el exmandatario.



“Comprendo las circunstancias del Gobierno, las respeto: Deseo que el país pueda vivir y que esta controversia ayude a que el país pueda vivir sin este tipo de bloqueos”, agregó.



El expresidente se refirió también al trino en el que mencionó la palabra “masacre” y el cual fue criticado por supuestamente justificar ese tipo de crímenes. Según el político, sus palabras fueron malinterpretadas.



Vea acá: Duque se reunirá este martes con indígenas del Cauca tras levantamiento de la minga



“Tengo unas personas que siempre están atentas a malinterpretar, por eso no vale la pena. Vamos al grano. Durante los gobiernos que presidimos se presentaron bloqueos, recuerde cómo se eliminaron las masacres paramilitares y se redujeron sustancialmente las masacres de la guerrilla”, indicó el exmandatario.



“Este fue un bloqueo con múltiples acciones criminales y con asesinatos: por favor, no pueden neutralizar la fuerza pública”, indicó.



Escuche esta entrevista completa:

Publicidad