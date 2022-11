Uribe inicia gira para exponer sus críticas a proceso de paz con Farc

El expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe viaja este miércoles a Estados Unidos y luego a México para exponer las razones de sus críticas al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc que, según dijo, está dispuesto a mostrar también en Cuba y Venezuela si le dan garantías.



Uribe manifestó que miembros de la bancada del partido Centro Democrático también irán posteriormente a Europa para explicar por qué consideran que los diálogos de paz en La Habana son "un proceso de impunidad".



"Primero, aquí ya están en la práctica castro-chavista de restringir las libertades", dijo a periodistas.



El expresidente, que estará acompañado en su gira por los también senadores del Centro Democrático Paloma Valencia y Alfredo Rangel, aseguró que también van a expresar todas sus "preocupaciones por los puntos de esos acuerdos que afectan la iniciativa privada y que puede que conduzcan a Colombia a la órbita castro-chavista".



El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC comenzaron a negociar en noviembre de 2012 en Cuba y han logrado tres preacuerdos en los temas de tierras, participación política y drogas y cultivos ilícitos.



El exmandatario, que no ahorra críticas al proceso de paz, dijo que "si en La Habana, si en Caracas, fuesen capaces de dar garantías, allí también libraríamos este debate".



El senador dijo que el próximo lunes estará en México y no dio más detalles del viaje, pero según medios locales mañana comenzará su gira en Washington.



Uribe también dijo que explicará a la comunidad internacional las razones que los llevan a considerar que el Gobierno ha "humillado" a las Fuerzas Armadas en las negociaciones de paz, así como sus preocupaciones de que lo pactado con las FARC en Cuba pueda afectar la inversión extranjera.



"El mundo tiene que entender que nuestras Fuerzas Armadas han sido unas fuerzas de la democracia, no de dictadura, y que por ende es inadmisible, inaceptable lo que quiere hacer el gobierno (de) Santos de tratar a nuestras Fuerzas Armadas como que fueran idénticas, nivelarlas con el terrorismo", expresó.



El exgobernante afirmó además que un "superfuncionario" de la Presidencia, al que no identificó, hizo la semana pasada una llamada a la mesa directiva del Senado "pidiendo que le negaran a Uribe el permiso de ir al extranjero", lo que consideró un hecho "grave y preocupante".



