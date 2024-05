Ladrones atacaron otra vez en puente de Bogotá: “me amenazaron con cuchillo”

Tres delincuentes le ocasionaron graves lesiones a un joven ciclista en el puente peatonal de la avenida carrera 30 con calle 89 en Bogotá, luego de robarle todas sus pertenencias en el mismo lugar donde le robaron la patineta a un hombre hace un par de meses, hecho que quedó grabado en video.

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes lo abordaron de un momento a otro y como él se opuso al atraco, los ladrones lo golpearon, sacaron armas blancas y lo apuñalaron en repetidas oportunidades para quitarle sus objetos de valor. En un abrir y cerrar de ojos, incluso, le cortaron la maleta y se la llevaron.

“Me pedían que si tenía más cosas y les dije que se llevara la bicicleta si querían, me pedían la maleta también, pero yo no se las quería dar porque ahí tenía el portátil de la empresa, en un momento me pusieron el cuchillo en la garganta y me exigieron que les entregaran la maleta. Yo me quedé quieto y empezaron a cortar la maleta con cuchillo, me retiraron la maleta y sacaron de ahí la billetera y, como no tenía plata, la tiraron al piso”, indicó la víctima.

Según el relato del joven, los delincuentes no se llevaron la bicicleta en la que se movilizaba en ese momento porque, según les escuchó, iban a huir del lugar en moto, ya que no fue la única persona a la que atracaron. Después del robo, otras personas se acercaron a la víctima y señalaron que también habían sido víctimas de los tres delincuentes.

“Hice el respectivo denuncio y estoy a la espera de confirmación por parte de la Fiscalía para poder pedir grabaciones porque frente al puente peatonal sé que hay una cámara de seguridad, no sé si es pública o privada, hice la averiguación con secretaría de movilidad, pero estoy esperando respuesta también”, agregó la víctima del hurto.